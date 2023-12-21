Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta polisler, öğrencileri konser ve sinema etkinliğiyle eğlendirdi

        Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "İyi Seyirler Projesi" kapsamında öğrencilere film izletti, konser etkinliğiyle eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.12.2023 - 20:08 Güncelleme: 21.12.2023 - 20:20
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta polisler, öğrencileri konser ve sinema etkinliğiyle eğlendirdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "İyi Seyirler Projesi" kapsamında öğrencilere film izletti, konser etkinliğiyle eğlenceli vakit geçirmelerini sağladı.

        Polis ekiplerince okullarından alınan öğrenciler, etkinlik için Muş Emniyet Müdürlüğü Konferans Salonu'na götürüldü.

        Burada patlamış mısır ve içecek ikram edilen öğrenciler, film izledi, Muş Şehit Yücel Kurtoğlu Güzel Sanatlar Lisesi müzik bölümü öğrencilerinin verdiği konseri dinledi.

        Daha sonra Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencileri "terör, çocukları kandırma yöntemleri, dikkat etmeleri gereken konular" hakkında bilgilendirdi.

        Öğrencilerden Ece Kaya, gazetecilere, Muş Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen etkinliğe katılmanın mutluluğunu yaşadığını ifade etti.

        Etkinliğin çok eğlenceli geçtiğini ifade eden Kaya, şöyle konuştu:

        "Sınavdan önce bize iyi bir motivasyon oldu. Polislere çok teşekkür ediyoruz. Hiç sinema izlemeyen ve konsere gitmeyenler için güzel bir program oldu. Sınavlardan dolayı öğrenciler stres yaşıyor. Bu etkinlik öğrencilerin motivasyonunu artırdı."

        Öğrencilerden Havin Kotan ise "İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri tarafından hazırlanan sinema gösterimi için geldik. Şarkılar söyledik, film izledik. Etkinlik eğlenceli geçti. Bu programların daha fazla düzenlenmesini istiyoruz." dedi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çelik: 10 ilde aday çalışması tamamlandı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        Çekya'da üniversiteye silahlı saldırı
        İlk gol geldi!
        İlk gol geldi!
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        HSK Mazeret Kararnamesi tamamlandı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        TFF, Avrupa Süper Ligi'ne karşı
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Resesyon tehlikesi doğdu mu?
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        Otoyolda dehşeti yaşatan maganda yakalandı!
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        'Biyonik giysi' tedavisinde yüz güldüren sonuç
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        ABD'de mahkemeden Jeffrey Epstein kararı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        'Şantaj' davası başladı: Hapsi isteniyor
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Kredi kartı faizlerine ilişkin karar
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Netflix ve Disney'e yeni rakip mi geliyor?
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Rezervlerde yeni rekor
        Rezervlerde yeni rekor
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        Avrupa Süper Ligi flaş karar
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        'Enflasyon 5-6 senenin altında düşmez'
        "Özel bir dizi başlıyor"
        "Özel bir dizi başlıyor"

        Benzer Haberler

        Muş'taki öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırladığı projeler s...
        Muş'taki öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırladığı projeler s...
        Bulanık'ta 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı
        Bulanık'ta 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor
        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'teki kamu yatırımlarını inceledi
        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'teki kamu yatırımlarını inceledi
        Muşlu kadınlar katıldıkları kurslarda meslek öğreniyor
        Muşlu kadınlar katıldıkları kurslarda meslek öğreniyor
        Muş'ta köy ve mezralara giden öğretmenler 34 öğrenciyi okula kazandırdı
        Muş'ta köy ve mezralara giden öğretmenler 34 öğrenciyi okula kazandırdı