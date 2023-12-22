Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

Muş ve Bitlis'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

Muş'ta sabah başlayan karla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.

Bitlis'te de sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

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