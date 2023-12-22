Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu

        Muş ve Bitlis'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.12.2023 - 11:04 Güncelleme: 22.12.2023 - 11:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş ve Bitlis'te kar yağışı etkili oldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş ve Bitlis'te sabah saatlerinde kar yağışı etkili oldu.

        Muş'ta sabah başlayan karla kent merkezi ve yüksek kesimler beyaza büründü.

        Güne karla uyanan vatandaşlar, araçlarının üzerindeki karları temizledi.

        Bitlis'te de sabah saatlerinde etkisini gösteren kar yağışının ardından belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Eski kocasının ailesi sokak ortasında saldırdı!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Seçil Erzan davasında iki yeni mağdur daha!
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        Prag'da üniversiteye saldırı! Saldırganın kimliği belli oldu
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        "Beşiktaş tarihinde görmedik"
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Kasım ayında sıcaklıklar ekstrem değerleri gördü!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Türkiye'nin dört bir yanını evden ziyaret!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Enkazdaki çocuklarına bisküvi aldığını söylemişti... Büyük acı!
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Negatif faiz liderliğini Arjantin’e devrettik
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Kadınlar Aquaman'e karşı!
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        Ford Türkiye'den Cybertruck paylaşımı
        "Sorunsuz ilişki yok"
        "Sorunsuz ilişki yok"
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Kızıldeniz’e ‘Orta Koridor’ alternatifi…
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Gözde 29 yaşındaydı! Kanlı buluşma!
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Bakan Işıkhan'dan asgari ücret açıklaması
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Yağmur ve kar yağışı uyarısı
        Beş yıl prim desteği
        Beş yıl prim desteği
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        32 ilde DEAŞ operasyonu: 304 gözaltı
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Beşiktaş'ta Çalımbay dönemi sona erdi
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        Yeni format açıklandı! Türk takımları...
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"
        "Kadro dışı olmaması gerekiyordu"

        Benzer Haberler

        Şehit İsmail Bülbül'ün ismi Malazgirt'teki okulda yaşatılacak
        Şehit İsmail Bülbül'ün ismi Malazgirt'teki okulda yaşatılacak
        Muş'ta polisler, öğrencileri konser ve sinema etkinliğiyle eğlendirdi
        Muş'ta polisler, öğrencileri konser ve sinema etkinliğiyle eğlendirdi
        Muş'taki öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırladığı projeler s...
        Muş'taki öğrencilerin Deneyap Teknoloji Atölyesi'nde hazırladığı projeler s...
        Bulanık'ta 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı
        Bulanık'ta 8 derslikli okul inşaatı tamamlandı
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemini sürdürüyor
        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'teki kamu yatırımlarını inceledi
        Muş Valisi Avni Çakır, Malazgirt'teki kamu yatırımlarını inceledi