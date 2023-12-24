Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Muş-Kulp kara yolunun 40. kilometresindeki Şenyayla bölgesinde 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri gönderildi.

Yaklaşık 5 saat yolda kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

Kar, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp kara yolu trafiğe kapatıldı.

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