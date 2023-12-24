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        Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı

        Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.12.2023 - 21:20 Güncelleme: 24.12.2023 - 21:20
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        Muş'ta araçlarıyla yolda mahsur kalanlar ekiplerce kurtarıldı
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        Muş'ta yoğun kar ve tipi nedeniyle Muş-Kulp kara yolunda mahsur kalan 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi ekiplerce kurtarıldı.

        Muş-Kulp kara yolunun 40. kilometresindeki Şenyayla bölgesinde 18 araçtaki yaklaşık 60 kişi, olumsuz hava koşulları nedeniyle mahsur kaldı.

        İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113. Şube Şefliği ve AFAD ekipleri gönderildi.

        Yaklaşık 5 saat yolda kalan vatandaşlar, ekipler tarafından kurtarıldı.

        Kar, tipi ve fırtına nedeniyle Muş-Kulp kara yolu trafiğe kapatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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