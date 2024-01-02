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        Muş Belediyesinde ocak ayı meclis toplantısı yapıldı

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.01.2024 - 16:11 Güncelleme: 02.01.2024 - 16:16
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        Muş Belediyesinde ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında ocak ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, meclis salonunda gerçekleştirilen toplantıda yapılan ve yapılması planlanan çalışmalar değerlendirildi.

        Yeni yılın kente, ülkeye, millete hayırlar ve güzellikler getirmesi dileğinde bulunan Asya, "Özellikle Gazze'de, İsrail mezalimi altındaki kardeşlerimizin kurtuluşuna ve zaferine vesile olmasını diliyorum. 2024'ün savaşların ve gözyaşının olmadığı bir yıl olmasını temenni ediyorum." dedi.

        Geçen yıl ülkeyi teyakkuza geçiren 6 Şubat depreminin yaşandığını anımsatan Asya, "Biz de belediye olarak sorumluluk bilinciyle deprem bölgesinde bulunduk. Oradaki kardeşlerimizin yaralarını sarmak için çaba sarf ettik. Bedenen, madden ve manen hiçbir şey esirgemedik. Bir daha o tür acıların yaşanmaması dileğiyle de deprem bölgesinde gönüllülük esasına göre çalıştık. Akabinde kendi yerelimizde plan ve programlarımız dahilinde ilimize ve halkımıza hizmet sunmaya devam ettik." diye konuştu.

        2023 yılında hedeflenen programların ötesinde bir çalışma sergilendiğini kaydeden Asya, kentin eksik ve aksaklıklarını gidermek için yoğun mesai harcayarak şehrin çehresini değiştirdiklerini aktardı.

        Bu çalışmaları yaparken hep vatandaşların yanında olduklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

        "Bugün itibarıyla biz de batıdaki birçok il gibi alt ve üst yapısını tamamlamış belediyeler arasında yer almanın sevincini yaşıyoruz. Artık fitne ve fesadın hakim olmadığı, herkesin projesiyle bu şehri ileri götürme gayreti içinde olduğu, gönüllere hitap eden bir anlayışın hakim olacağı bir seçim olmasını temenni ediyorum. "

        Seçim manifestosunda halka verdikleri bütün sözleri yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını dile getiren Asya, çocuklara, gençlere, kadınlara ve toplumun her kesimine hitap eden yatırım ve projeleri hayata geçirdiklerini aktardı.

        Toplantı, meclise havale edilen evrakların görüşülmesiyle devam etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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