Muş'ta KPSS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan öğrencilere eğitim seti desteğinde bulundu.
Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kamu Personel Seçme Sınavı'na (KPSS) hazırlanan öğrencilere eğitim seti desteğinde bulundu.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Asya, Sunay mahallesindeki Şehit Polis Murat Yılmaz Bilgi Evi'ni ziyaret ederek gençlerle bir araya geldi.
Asya, "Beşikten mezara kadar ilim öğreniniz" diye buyuran anlayışı düstur edinerek bilgi evlerinde bu ortamı oluşturmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.
Bilgi evlerini ziyaret ederek geleceğe hazırlanan gençlerle bir araya geldiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:
"Onlara eğitim setlerimizden hediye ederek başarılar diledik. Gözleri ışıl ışıl parlayan gençlerimizin bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanında olmaya devam edeceğiz. Emek ve katkılarından dolayı hocalarımıza teşekkür ederim. Öğrenci kardeşlerimin de umduklarına nail olmalarını diliyorum."
Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.