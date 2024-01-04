Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni açılan bilgi evini ziyaret etti

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Saray Mahallesi'nde yeni açılan bilgi evini ziyaret etti, kursa katılan kadınlarla görüştü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.01.2024 - 14:12 Güncelleme: 04.01.2024 - 14:19
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yeni açılan bilgi evini ziyaret etti
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Saray Mahallesi'nde yeni açılan bilgi evini ziyaret etti, kursa katılan kadınlarla görüştü.

        Bilgi evinde incelemelerde bulunan Asya, belediye bünyesindeki bilgi evlerinin kursiyerlere hizmet ettiğini söyledi.

        Saray Mahallesi'nde yapılan gençlik merkezinin hizmete başladığını hatırlatan Asya, "Burada bir kompleks hizmeti vermekteyiz. Mahallemizde buna ciddi manada bir ihtiyaç duyuluyordu. Kursiyerlerimizin yüzündeki tebessümü görünce biz de mutlu oluyoruz." dedi.

        Usta öğretici Sevim Daşdemir ise belediye bünyesinde kadınlara yönelik açılan kursa katılan kadınların aldıkları eğitimle meslek öğreneceklerini belirtti.

        Kursta kadınlara harik (yöresel ayakkabı) yapımını öğrettiklerini ifade eden Daşdemir, "Ayrıca çanta, terlik ve çeşitli ürünlerle kursu ilerletmekteyiz. Kursta 12 öğrenci eğitim görmekte. Hafta içi her gün kursumuzda eğitim veriliyor. Bu modülümüz 2 ay sürecek." ifadesini kullandı.

        Kursiyerlerden İlayda Meriç ise "Burada kursa katılıyoruz ve çok memnunuz. Boş zamanlarımızı burada değerlendiriyoruz, meslek öğreniyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İstanbul'da öğrenci servisi kaçırıldı!
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İsrail: Savaşın 3. aşamasına geçildi
        İspanyollar da şaşırdı!
        İspanyollar da şaşırdı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için kar uyarısı!
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Epstein belgelerinde şok isimler
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Balon balığı ifadesi: Balığın tadı aşırı lezzetliydi!
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        Dağda gezerken bulmuştu... Varlığı doğrulandı
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        MSB'den 'akıllı telefon' açıklaması
        Terim ilk maçına çıktı!
        Terim ilk maçına çıktı!
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        Musk'tan Wilders'e: "Hollanda ulusu kendi eliyle yok olacak"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        "Son 25 yılın en soğuk günü!"
        2024'ün önemli gök olayları
        2024'ün önemli gök olayları
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Mossad ajanı operasyonunda şüpheliler görüntülendi
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Bedelli askerlikte dolar rekoru
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kasım Süleymani'nin ölüm yıl dönümünde İran'da peş peşe patlama!
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        Kıdem tazminatı tavanı belli oldu
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        3 bıçakla aile katliamı yapmıştı! İşte caniye istenen ceza!
        İstanbul'a geliyor
        İstanbul'a geliyor
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        İsias Oteli davasında ikinci gün!
        Kira enflasyonu zayıflıyor
        Kira enflasyonu zayıflıyor

        Benzer Haberler

        Muş Sağlık Müdürü Kabak, sağlık hizmetlerini değerlendirdi
        Muş Sağlık Müdürü Kabak, sağlık hizmetlerini değerlendirdi
        Muşlu ailelerden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
        Muşlu ailelerden çocuklarına "teslim ol" çağrısı
        Muş'ta KPSS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
        Muş'ta KPSS'ye hazırlanan öğrencilere eğitim seti dağıtıldı
        Muş Belediyesinde ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
        Muş Belediyesinde ocak ayı meclis toplantısı yapıldı
        Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
        Çocukluğunda okumasına izin verilmedi, 64 yaşında üniversiteyi kazandı
        Muş'ta besiciler karlı yolları aşarak küçükbaş hayvan sürülerini köye ulaşt...
        Muş'ta besiciler karlı yolları aşarak küçükbaş hayvan sürülerini köye ulaşt...