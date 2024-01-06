Muşlu çiftçiler tarlalarına zarar veren farelerle mücadele ediyor Muş Ovası'nda bazı çiftçiler, sonbaharda ekinlerine zarar veren fareler için kendi imkanlarıyla ilaçlama çalışması başlattı.

Muş Ovası'nda bazı çiftçiler, sonbaharda ekinlerine zarar veren fareler için kendi imkanlarıyla ilaçlama çalışması başlattı.

Muş Ziraat Odası Başkanı Hakim Yıldırım, farelerin ekili alanlardaki tohum ve bitkileri yediğini belirtti.

Farelerin ekin köklerine zarar verdiğini dile getiren Hakim Yıldırım, çiftçilerin kendi imkanlarıyla mücadele ettiğini ama yeterli gelmediğini söyledi.

İlaç maliyetlerinin yüksek olduğunu ifade eden Yıldırım, "Ovada kör sıçan dediğimiz fareler ekinlere zarar veriyor. Tarım İl Müdürlüğü tarafından bazı önlemler alınmış ama bu önlemler yeterli gelmiyor. Vatandaşlar da kendi imkanlarıyla başa çıkamıyor. Köstebek yuvası gibi olmuş. Buna ancak ilaçla önlem alınabilir. Arpa, buğday, başta olmak üzere ekinler zarar görmüş. Bakanlık tarafından bu çiftçilerimize destek verilmesi gerekiyor." diye konuştu.

Boyuncuk köyünde çiftçilik yapan Ekrem Toksun ise arazilerinin yüzde 75'inin zarar gördüğünü belirterek, "Şu anda arazilerimiz farelerin istilasına uğramış durumda. Buğday, arpa, yonca ve şeker pancarı ekilen araziler zarar gördü. İlaçlama yaparak bu durumu önlemeye çalışıyouz." dedi.