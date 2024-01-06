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        Muş'ta bir otobüs yolcusunun bacaklarına ve beline sarılı sentetik uyuşturucu ele geçirildi

        Muş'ta, durdurulan otobüsteki bir yolcunun bacaklarına ve beline sarılı 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.01.2024 - 23:35 Güncelleme: 06.01.2024 - 23:37
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        Muş'ta bir otobüs yolcusunun bacaklarına ve beline sarılı sentetik uyuşturucu ele geçirildi
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        Muş'ta, durdurulan otobüsteki bir yolcunun bacaklarına ve beline sarılı 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Muş'tan batı illerine uyuşturucu madde sevk etmeye çalıştığı tespit edilen Y.A'yı takibe aldı.

        Uygulama noktasında durdurulan otobüsteki şüphelinin üst aramasında, bacaklarına ve beline sarılı 3 parça halinde 1 kilo 69 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

        Gözaltına alınan Y.A.'nın işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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