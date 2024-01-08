Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        TKDK, Muş'ta geçen yıl 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verdi

        Muş'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu (TKDK) tarafından geçen yıl, toplam yatırım tutarı 116 milyon 153 bin lira olan 38 projeye 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 12:23 Güncelleme: 08.01.2024 - 12:23
        ABONE OL
        ABONE OL
        TKDK, Muş'ta geçen yıl 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verdi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Desteleme Kurumu (TKDK) tarafından geçen yıl, toplam yatırım tutarı 116 milyon 153 bin lira olan 38 projeye 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verildi.

        TKDK'den yapılan açıklamaya göre, kentte IPARD Programı kapsamında yatırım destekleme faaliyetleri devam ediyor.

        TKDK İl Koordinatörü Bünyamin Süne, kentte geçen yıl, toplam yatırım tutarı 116 milyon 153 bin lira olan 38 projeye 66 milyon 855 bin lira hibe desteği verdiklerini belirtti.

        Söz konusu projelere 2024 yılı içinde 28 milyon 110 bin lira hibe ödemesi yapılacağını bildiren Süne, "Böylece projelere toplam 94 milyon 965 bin lira finansal destek verilmesi planlanmaktadır. Kurumumuz tarafından Muş'ta IPARD I ve IPARD II dönemleri boyunca uygun görülen 248 projeye 278 milyon 223 bin lira hibe ödemesi yapılmış olup, bu projelerin toplam yatırım tutarı ise 484 milyon 669 bin liradır. 2024 yılında yapılacak hibe ödemeleri ile hayata geçecek yatırım sayısının 267'ye çıkarılmasını hedeflemekteyiz." ifadelerini kullandı.

        Bu yıl uygulamaya geçecek olan IPARD III programının 81 ilde yaygınlaştırılacağını vurgulayan Süne, şunları kaydetti:

        "Sadece Muş'ta değil Bitlis ilinde de yatırım desteklemelerini gerçekleştireceğiz. Arıcılık, et ve süt besiciliği, zanaatkarlık ve gıda işleme, et ve süt işleme, kırsal turizm kapsamında konaklama ve yeme içme tesisleri, balıkçılık ve yenilenebilir enerji alanındaki yatırım desteklemeleri IPARD III programı ile verilmeye devam edilecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        İBB adayı Kurum ilk hedeflerini açıkladı
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        AKOM'dan İstanbul için 2. kar uyarısı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        Kamyonet yayalara çarpıp iş yerine daldı!
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        10 erkekten 4’ü, 10 kadından 3’ü tehlikede! Kalbinizi ondan korumanın 3 etkili yolu
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Sıcak saatler! 2 transfer 2 ayrılık
        Yüksel Uzel'in son hali
        Yüksel Uzel'in son hali
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        NASA'dan 50 yıl sonra bir ilk
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        81. Altın Küre ödüllerinin kırmızı halısından kareler
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Kış fırtınası binlerce kişiyi etkiledi!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Şoke eden kazanın sebebi ortaya çıktı!
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        Dünkü sağanağın ardından baraj doluluk oranı ne oldu?
        "Icardi kadar görkemliydi"
        "Icardi kadar görkemliydi"
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        Evde cansız bulunmuştu... Gökçe'nin ölümünde sır perdesi aralandı!
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        "2024'ü Cengiz Ünder Yılı yapmaya hazır"
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        Sibirya değil Ardahan'da kaydedildi!
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        "Z kuşağı ile çalışmak sinir bozucu olabiliyor"
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        Daha 17 yaşındaydı... Melek Nur'u kaybettik!
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        'Türkiye'ye yönelik büyük planlarımız var'
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kaju yiyordu! Kalbi duran bebeğe ilk müdahaleyi babası yaptı
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi
        Kamu işçisinin ücret zammı eridi

        Benzer Haberler

        Bulanık'ta öğretmenler konser verdi
        Bulanık'ta öğretmenler konser verdi
        Muş'ta bir otobüs yolcusunun bacaklarına ve beline sarılı sentetik uyuşturu...
        Muş'ta bir otobüs yolcusunun bacaklarına ve beline sarılı sentetik uyuşturu...
        Muş'ta Gazze için meşaleli yürüyüş düzenlendi
        Muş'ta Gazze için meşaleli yürüyüş düzenlendi
        Muşlu çiftçiler tarlalarına zarar veren farelerle mücadele ediyor
        Muşlu çiftçiler tarlalarına zarar veren farelerle mücadele ediyor
        Malazgirt'te kar yağışı etkili oldu
        Malazgirt'te kar yağışı etkili oldu
        Muş Valisi Avni Çakır, 2023 yılını değerlendirdi
        Muş Valisi Avni Çakır, 2023 yılını değerlendirdi