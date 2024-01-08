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        Muş'ta hakem kursu sona erdi

        Muş'ta 1-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen hakem kursu sona erdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 16:57 Güncelleme: 08.01.2024 - 17:06
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        Muş'ta hakem kursu sona erdi
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        Muş'ta 1-7 Ocak tarihleri arasında düzenlenen hakem kursu sona erdi.

        Kentte 34 hakem adayının katıldığı kurs, mülakat, yüz yüze eğitim, teorik sınav, saha uygulaması ve atletik performans testleriyle tamamlandı.

        İl Hakem Kurulu Başkanı Mehmet Şükrü Közcü, Türkiye Futbol Federasyonu bünyesinde Hakem Akademisi birimi tarafından koordine edilen hakem kursunun başarılı geçtiğini söyledi.

        Diyarbakır Bölgesi Bölgesel Gözlemcisi Özkan Gündüz tarafından yüz yüze eğitim yapıldığını ifade eden Közcü, şöyle konuştu:

        "Kursun son gününde ise saha uygulaması ve çeşitli testler yapıldı. Kursa 118 kişi başvuruda bulundu. Eğitime 34 aday hakem katıldı. 33 aday ise kursu başarıyla tamamladı. Kursumuz yoğun ilgi gördü. İl Hakem Kurulu olarak kursumuzun organizesinde yardımcı olan herkese teşekkür ederiz."

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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