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        Muş'ta refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı

        Muş'ta kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.01.2024 - 23:12 Güncelleme: 08.01.2024 - 23:37
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        Muş'ta refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı
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        Muş'ta kontrolden çıkarak refüje çarpan otomobildeki 2 kişi yaralandı.

        Ömer İ. (28) yönetimindeki 65 EY 570 plakalı otomobil, Muş Havalimanı Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje, ardından ağaç ve aydınlatma direğine çarptı.

        Karşı şeride geçerek duran otomobilde sıkışan sürücü Ömer İ. ile araçtaki Fırat K. (32), ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından bulundukları yerden çıkarıldı.

        Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesine sevk edildi, otomobil ise çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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