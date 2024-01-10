Muş Valisi Çakır'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı

Muş Valisi Avni Çakır, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çakır, mesajında, kentte görev yapan basın mensuplarının gününü kutladı.

Gazetecilerin kurumlarla vatandaş arasında bilgi akışını sağlayarak önemli bir görevi üstlendiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

"Zor şartlar altında ve sorumluluk duygusu içinde toplumumuzu gelişen olaylar karşısında aydınlatan gazeteciler, vatandaşımızın talep ve beklentilerini yansıtarak önemli bir kamu görevini yerine getirmektedir. Halkı doğru, güvenilir, tarafsız, ilkeli ve seviyeli bir habercilik anlayışı içinde bilgilendiren basın mensuplarımızın üstlenmiş oldukları bu görev, demokrasi kültürümüzün gelişmesinde, sağlıklı bir toplum düzeninin yapılanmasında çok önemli bir yere sahiptir. Basınımız bu yönüyle, toplumun bilgilendirilmesinin yanı sıra kentlerin gelişimine de önemli bir katkı sağlamaktadır. Bu duygularla tüm basın mensuplarımızın günün kutluyorum."