Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş Valisi Çakır'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.01.2024 - 14:27 Güncelleme: 10.01.2024 - 14:30
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş Valisi Çakır'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Valisi Avni Çakır, "10 Ocak İdareciler Günü" dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, mülki idare amirlerinin görevlerini layıkıyla yaparak ülkenin kalkınmasında büyük rol oynadığını söyledi.

        İdarecilerin temsil ettikleri resmi kurumlarla vatandaşların her türlü ihtiyacını devlet adına tespit ederek çözüm ürettiğini belirten Çakır, şunları kaydetti:

        "Mülki idare amirlerimiz devletin varlığını, gücünü ve şefkatini temsil ediyor, devletle millet arasındaki sevgi ve güven bağını güçlendiriyor. Ülkemizin her köşesinde üstün bir gayret, yüksek vazife bilinci ve inancıyla çalışan idarecilerimiz, Türkiye'nin yakaladığı gelişme ivmesinde büyük paya sahipler. Ülkemizin gelişmesi için çaba sarf eden, görev yaptığımız vali yardımcılarımız ve kaymakamlarımız başta olmak üzere tüm idarecilerimizin gününü tebrik ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Sürücüler dikkat! Trafikte yol kesmişti! İşte verilen ceza!
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Epstein belgelerinde şok 'kaset' iddiası
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Bonucci için flaş paylaşım!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Prof. Dr. Naci Görür, 2 depremi değerlendirdi!
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Arda Güler'in Real Madrid transferinin perde arkası
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Gemide kazan patladı! Türk mühendisin feci ölümü
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Sacha Boey'a PSG kancası!
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Asgari ücret artışı BES'e yaradı
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Fenerbahçe, Konyaspor'u konuk edecek
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Minibüs markete daldı! Öğrenciler dehşeti yaşadı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Beşiktaş transferi açıkladı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Metrobüs arızası üst geçide yansıdı
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Bardaktan boşanır gibi yağdı! Bir günde doluluk oranı ne kadar arttı?
        Ti'ye aldılar
        Ti'ye aldılar
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Ekvador'da çete lideri hapishaneden kaçtı: Ülke karıştı!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        Lüks rezidansta kanlı gece! Şule'yi otoparkta öldürdü!
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        10 maddede Togg'un yeni modeli: T10F
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kripto varlık düzenlemesi son aşamada
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        Kentsel dönüşümde kira desteği artırıldı
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?
        2024’te ne kadar vergi ödeyeceğiz?

        Benzer Haberler

        Muş'ta gençlik liderleri düzenledikleri etkinliklerle çocukları eğlendirdi
        Muş'ta gençlik liderleri düzenledikleri etkinliklerle çocukları eğlendirdi
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürü...
        Muş Valisi Çakır'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü" mesajı
        Muş Belediye Başkanı Asya'nın, İdareciler Günü mesajı
        Muş Belediye Başkanı Asya'nın, İdareciler Günü mesajı
        MHP Bulanık İlçe Başkanı Yıkılmaz, gazetecileri ziyaret etti
        MHP Bulanık İlçe Başkanı Yıkılmaz, gazetecileri ziyaret etti
        Muş'ta "Dijital Çağda Gazetecilik" çalıştayı düzenlendi
        Muş'ta "Dijital Çağda Gazetecilik" çalıştayı düzenlendi