Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta Bilgi Evlerinde Regaip Kandili programı düzenlendi

        Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evlerinde Regaip Kandili münasebetiyle programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 16:44 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta Bilgi Evlerinde Regaip Kandili programı düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş Belediyesi bünyesinde faaliyet gösteren Bilgi Evlerinde Regaip Kandili münasebetiyle programı düzenlendi.

        Belediyen yapılan açıklamaya göre, Bilgi Evlerinde kadınların düzeneği Regaip Kandili programı ilgi gördü.

        Muş Müftülüğünde görevli personelin eşliğinde Kur'an-ı Kerim ve mevlit okundu, dualar edildi.

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, yaptığı açıklamada, Bilgi Evlerinin bu tür programlara ev sahipliği yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

        Bilgi Evlerinin vatandaşın ikinci evi konumunda olduğunu ifade eden Asya, şöyle konuştu:

        "Bilgi evlerimiz bizim sosyal belediyecilik alanındaki güzel projelerimizden biridir. Mahallelerimizde uyguladığımız Bilgi Evi projemiz ile vatandaşlarımızın birçok imkandan faydalanmalarını sağlıyoruz. Kadın kardeşlerimiz açılan kurslarda aldıkları eğitimlerle birlikte önemli günlerdeki programlara da iştirak ediyorlar. Bugünde üç ayların başlangıcı olan Regaip Kandili dolayısıyla programlar gerçekleştirildi. Kur'an-ı Kerim ve mevlit okunan programların ardından mazlum coğrafyalarda bulunan Müslüman kardeşlerimiz için dualar edildi. Rabbim yapılan ibadetleri kabul buyursun."

        Daha yaşanabilir bir kent inşa etmek için çalıştıklarını dile getiren Asya, "Bunun yanında vatandaşlarımızın istifade edebileceği alanları oluşturmayı da ihmal etmiyoruz. Bugün şehrimizin 9 mahallesinde bilgi evleri ve gençlik merkezleri faal durumdadır. Bu tesislerimizde insanlarımızın yararlanmasına vesile olmak mutluluk verici. Bu duygu ve düşüncelerle ben tüm Müslüman aleminin Regaip Kandil'ini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        Benzer Haberler

        Muş'ta sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
        Muş'ta sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
        Muş'ta tütün ürünleri ele geçirildi
        Muş'ta tütün ürünleri ele geçirildi
        Muşlu kadınlar geri dönüşümle aile bütçelerine katkı sağlıyor
        Muşlu kadınlar geri dönüşümle aile bütçelerine katkı sağlıyor
        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Regaip Kandili mesajı
        Muş Belediye Başkanı Asya'dan Regaip Kandili mesajı
        Muş'ta gençlik liderleri düzenledikleri etkinliklerle çocukları eğlendirdi
        Muş'ta gençlik liderleri düzenledikleri etkinliklerle çocukları eğlendirdi
        Muş Valisi Çakır'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan "10 Ocak İdareciler Günü" mesajı