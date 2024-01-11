Muş Belediye Başkanı Asya'dan Regaip Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Regaip Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Asya, mesajında, mağfiretin, bereketin bol olduğu üç aylara bir kez daha kavuşmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Bu gecenin İslam alemine barış ve huzur getirmesini dileyen Asya, şu ifadeleri kullandı:

"Bu mübarek gecenin İsrail'in zulmü altındaki Gazze'deki kardeşlerimizin zaferine ve tüm insanlığın birlik, beraberlik, dayanışma ve kardeşlik duygularının güçlenmesine vesile olmasını temenni ediyorum. Üç ayların manevi iklimine girildiği müjdesini taşıyan Regaip Kandilinde, Cenab-ı Hakk'a yürekten yöneliş ve yakarışın, günahlardan arınmanın, kendimizi bulma ve bilmenin, nefsimizin yanıltıcı arzularından uzaklaşmanın imkanını yakalarız. Manevi coşkuyu daha fazla yaşadığımız ve kendimizi günahlardan arındırmak için fırsat gördüğümüz bu mübarek günlerin toplumun huzur ve refahının sağlanmasına vesile olmasını temenni ederim."

Bu günlerin kardeşlik ve dayanışma duygularını artıran, ruh dünyamızın aydınlanmasına vesile olan günler olduğunu ifade eden Asya, şunları kaydetti:

"Regaip gecesi duaların geri çevrilmediği bir gecedir. Bunu fırsat bilerek bu gece ilimizin, bölgemizin, ülkemizin ve gönül coğrafyamızın huzuru ve kardeşliğimizin pekişmesi için dua edelim. Yapacağımız duaların kabul olacağına inancımız tamdır. Bu vesile ile tüm İslam aleminin ve vatandaşlarımızın Regaip Kandili'ni tebrik ediyor, bu anlamlı gecenin hayırlara vesile olmasını yüce Allah'tan niyaz ediyorum."