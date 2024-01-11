Muşlu kadınlar geri dönüşümle aile bütçelerine katkı sağlıyor

Muş Belediyesi bünyesinde hizmet veren Bilgi Evlerinde kurslara katılan kadınlar, atıl malzemelerden ürettikleri ürünleri satarak aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Sütlüce Mahallesi'ndeki bilgi evinde kurslara katılan kadınlar, evlerinde ve sokakta topladıkları atıl malzemeleri ekonomiye kazandırıyor.

Muş Belediye Başkan Vekili Muhterem Bozkurt, gazetecilere, kursa katılan kadınların hem sosyal olarak geliştiği hem de meslek öğrendiklerini söyledi.

Kadınların bu kurslara katılarak ekonomik hayata katıldığını ifade eden Bozkurt, "Yedinci Bilgi Evimizi açtığımız için sevinçliyiz, heyecanlıyız. Önceden köy olan ve daha sonra mahalle olarak belediyemize bağlanan Sütlüce Mahallemizde bilgi evimiz tam kapasiteyle kısa süre önce hizmete başladı. Burada 60 kursiyer, 5 farklı kursta eğitim görüyor." diye konuştu.

Kursa katılan Gamze Taşdemir ise boş zamanını Bilgi Evinde değerlendiklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Çok mutluyuz, güzel arkadaşlıklar ediniyoruz. Evimizde işe yaramayan, çöpe gidecek malzemeleri getirip burada değerlendiriyoruz. Dışarıda alamayacağımız şeyleri burada yapıyoruz. Haftanın 5 günü 12 arkadaşımızla kursa geliyoruz. Belediyemizin bize kazandırdığı Bilgi Evi çok güzel oldu."

Remziye Haykır da "Burada geri dönüşüm konusunda da kendimizi geliştiriyoruz. Çöpe gidecek malzemeleri gelip burada değerlendiriyoruz. Eğer Bilgi Evi olmasaydı biz bunları öğrenemezdik." dedi.