Muş'ta sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuya 9 Ocak'ta sahte altın satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
Eşkalleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.
Şüphelilerin üzerinde 78 bin 745 lira ve altın renginde 5 sahte zincir kolye ele geçirildi.
Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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