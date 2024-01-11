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        Muş'ta sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı

        Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.01.2024 - 17:28 Güncelleme: 11.01.2024 - 17:28
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        Muş'ta sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı
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        Muş'ta kuyumcuya sahte altın sattıkları iddiasıyla 6 kişi gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, bir kuyumcuya 9 Ocak'ta sahte altın satan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

        Eşkalleri belirlenen 6 şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

        Şüphelilerin üzerinde 78 bin 745 lira ve altın renginde 5 sahte zincir kolye ele geçirildi.

        Adliyeye sevk edilen şüpheliler, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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