Muş Valiliğinden bir kediye işkence edildiği görüntülere ilişkin açıklama
Muş Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir kediye işkence edildiğine ilişkin görüntülerin Muş'ta kayıt altına alınmadığını açıkladı.
Muş Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir kediye işkence edildiğine ilişkin görüntülerin Muş'ta kayıt altına alınmadığını açıkladı.
Valilikten yapılan açıklamada, 11 Ocak'ta bazı sosyal medya hesaplarından "Muş'ta bir kediye işkence edildiği" yönünde görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.
Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce görüntülerin araştırıldığı ve Muş'ta kayıt altına alınmadığının tespit edildiği bildirildi.
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