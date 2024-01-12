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        Muş Valiliğinden bir kediye işkence edildiği görüntülere ilişkin açıklama

        Muş Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir kediye işkence edildiğine ilişkin görüntülerin Muş'ta kayıt altına alınmadığını açıkladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.01.2024 - 21:20 Güncelleme: 12.01.2024 - 21:20
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        Muş Valiliğinden bir kediye işkence edildiği görüntülere ilişkin açıklama
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        Muş Valiliği, bazı sosyal medya hesaplarından paylaşılan bir kediye işkence edildiğine ilişkin görüntülerin Muş'ta kayıt altına alınmadığını açıkladı.

        Valilikten yapılan açıklamada, 11 Ocak'ta bazı sosyal medya hesaplarından "Muş'ta bir kediye işkence edildiği" yönünde görüntülerin paylaşıldığı belirtildi.

        Açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı birimlerce görüntülerin araştırıldığı ve Muş'ta kayıt altına alınmadığının tespit edildiği bildirildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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