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        Muş'ta bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi

        Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 11:22 Güncelleme: 20.01.2024 - 11:40
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        Muş'ta bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi
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        Muş'ta polis ekiplerince gerçekleştirilen operasyonda bandrolsüz sigara ve tütün ürünleri ele geçirildi.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, dün belirledikleri adreslere operasyon düzenledi.

        Operasyonda 383 kilogram kıyılmış tütün, 9 bin 60 dal içi tütünle doldurulmuş makaron, 11 bin sigara filtresi, 4 bin 50 sigara sarma kağıdı, 37 paket bandrolsüz sigara, 1400 dal boş makaron ve 6 kilogram nargile tütünü ele geçirildi.

        Bir şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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