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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi

        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Galatasaray'a 57-77 mağlup oldu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.01.2024 - 17:09 Güncelleme: 20.01.2024 - 17:28
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi
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        Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi'nin 11. haftasında, Muş Bedensel Engelliler Spor Kulübü (BESK) evinde Galatasaray'a 57-77 mağlup oldu.

        Muş Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 20-45 tamamladı.

        Karşılaşmada konuk takım Galatasaray, Muş ekibini 77-57 yendi.

        Maçı, Muş Valisi Avni Çakır, eşi Bahar Çakır, Muş Vali Yardımcısı Cihat Abukan, Muş Emniyet Müdürü Serkan Karaman ve kurum amirleri izledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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