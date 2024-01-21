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        AK Parti Muş Belediye Başkan adayı Asya için kentte karşılama töreni düzenlendi

        AK Parti'den Muş Belediye Başkanlığına aday gösterilen Feryat Asya için karşılama programı düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 21.01.2024 - 16:37 Güncelleme: 21.01.2024 - 16:49
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        AK Parti Muş Belediye Başkan adayı Asya için kentte karşılama töreni düzenlendi
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        AK Parti'den Muş Belediye Başkanlığına aday gösterilen Feryat Asya için karşılama programı düzenlendi.

        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek ve AK Parti İl Başkanı Melik Emre ile Muş Alparslan Havalimanı'na gelen Asya, daha sonra konvoy eşliğinde öğretmenevine geçti.

        Burada düzenlenen programda konuşan Asya, onurlu bir görevi kendisine tekrar tevdi eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti.

        Kente görev yaptıkları süre içinde önemli hizmetlere imza attıklarını belirten Asya, şunları kaydetti:

        "Kentimizi alt ve üst yapısı, yüz binlerce metrekare yeşil alanıyla bir medeniyet şehri haline getirmeye çalıştık. Belediye eliyle temiz ve ekonomik halk ekmek fabrikalarını açtık, meydanlar oluşturduk. Şehirler arası otobüs terminalini açtık. Bir kültür kenti inşa etmeyi amaçladık. Evde ders çalışma imkanı olmayan öğrencilerimizin Bilgi Evlerinde sakin ortamda ders çalışmalarını sağladık. Şehrimizi ayrıştırmadık. Bizler, 'Birbirinizi sevmedikçe iman etmiş olmazsınız' diyen Peygamberin ümmetindeniz. Bu coğrafya sevgi tohumları eken Hazreti Mevlana'nın yeridir. 10 yıldır bizi bütünleştirecek davranışların dışına çıkmadık. Kocaman bir aile olduk. Kardeşliğimizin, huzurun ve güvenin şehri ilimize hizmet etmeye devam edeceğiz."

        AK Parti Muş Milletvekili Şimşek ise AK Parti'nin verdiği sözleri her zaman yerine getirdiğini aktardı.

        Şimşek, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla belediye başkanlığı adaylığı tekrar Feryat Asya'ya verildi. Ustalık dönemini yerine getirmesini istedi. 5 ilçe, 17 belde, yaklaşık 400 köy ve 132 mezrayla el ele vereceğiz. Cumhurbaşkanımızın önderliğinde hizmetkarlık kervanını devam ettireceğiz." dedi.

        Asya, daha sonra tebrikleri kabul etti, kendisini karşılamaya gelenlerle görüştü.

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