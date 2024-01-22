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        Muş Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Polikliniği kuruldu

        Muş Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Nükleer Tıp Polikliniği hizmet vermeye başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 22.01.2024 - 18:58 Güncelleme: 22.01.2024 - 19:01
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        Muş Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Polikliniği kuruldu
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        Muş Devlet Hastanesi bünyesinde kurulan Nükleer Tıp Polikliniği hizmet vermeye başladı.

        Başhekim Uzman Doktor Ömer Başer, gazetecilere, hastanede yeni kurulan birim sayesinde hastaların başka illere gitmek zorunda kalmadığını söyledi.

        Kente yakın olan Bingöl ve Bitlis gibi illerden hasta kabulüne başladıklarını belirten Başer, kent sakinlerine en iyi sağlık hizmetini vermek için çalışmalara devam ettiklerini söyledi.

        Nükleer Tıp Uzamanı Doktor Seyfullah Karadoğan ise poliklinikte kullandıkları cihazın en yeni teknoloji ürünü olduğunu bildirdi.

        Vatandaşlara en iyi hizmeti vermek için çalıştıklarını aktaran Karadoğan, "Burada sintigrafi dediğimiz, hastaların organlarını gösteren ama diğer görüntülemelerden farklı olarak hastaya damar yolundan radyoaktif maddeyi verdikten sonra her istediğimiz organ için farklı bir görüntüleme yaptığımız bir yöntem var. Kalp ve tiroit hastalarına çekimler yapmaya başladık. Kemik rahatsızlığı olan hastalarımıza da sintigrafi çekimler yapıyoruz. Onunla beraber çevre illerden hasta alımına başladık. Artık tiroit ve tiroit kanseri hastaları il dışına gitmek durumunda kalmıyor. Nükleer Tıp Polikliniği açıldıktan sonra o hastaları takip ediyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

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