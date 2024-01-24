Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor

        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 24.01.2024 - 12:50 Güncelleme: 24.01.2024 - 13:18
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muşlu aileler çocuklarına kavuşma ümidiyle HDP önündeki eylemlerini sürdürüyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'ta çocuklarının, terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan aileler, partinin il başkanlığı binası önünde oturma eylemi yaptı.

        Çocuklarına kavuşma ümidiyle Diyarbakır annelerinin başlattığı eyleme destek veren Muşlu aileler, her hafta çarşamba günü yaptıkları eyleme devam etti.

        HDP İl Başkanlığı binası önünde bir araya gelen aileler, "Halk düşmanı parti", "Evlatlarımızı vereceksiniz", "Ha HDP ha PKK", "Türk-Kürt kardeştir, HDP kalleştir", "Halkı dolandıran parti", "Anneler direniyor", "Artık yeter yakamızdan düşün" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" yazılı pankartlar açtı.

        Anne ve babalar, fotoğraflarını taşıdıkları çocuklarına teslim olmaları çağrısında bulundu.

        Eyleme katılan Halit Altun, gazetecilere, evlat nöbetini kararlılıkla sürdüreceğini söyledi.

        Oğlunun 10 yıl önce HDP ve terör örgütü PKK tarafından kandırıldığını belirten Altun, "Çocuklarımıza kavuşmak için, HDP önünde evlatlarımız için nöbet tutmaya başladık. Evlatlarımızın sahipsiz olduğunu sanmasınlar. Biz çocuklarımızı size mal etmeyiz. Bütün dünya bizi duysun, HDP'den çocuklarımızı istiyoruz. Allah onları kahretsin." dedi.

        Anne Ayten Koçhan da 8 yıldır oğlundan haber alamadığını ifade ederek, "2 yıldır eylemime devam ediyorum. Oğlum gelinceye kadar buradan ayrılmayacağım. Kar, kış, soğuk demeden eylemimize devam ediyoruz. PKK'dan HDP'den çocuğumu istiyorum. Oğlum, gel teslim ol. Yılanın başı HDP'dir. Artık yeter, çocuklarımızı versinler. Biz evlatlarımızın peşindeyiz. Evlat hasretine dayanamıyoruz." diye konuştu.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Şurada Paylaş!

        Günün Önemli Manşetleri

        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        AK Parti Ankara ilçe adayları açıklandı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        Konut dışı satışın rekor yılı
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        İYİ Parti İstanbul adayı belli oldu
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Dünyadaki 7'nci vaka oldu! Kalp krizini taklit eden hastalığa yakalandı
        Beşiktaş'ta savunma krizi!
        Beşiktaş'ta savunma krizi!
        Süper Lig'de transfer şov
        Süper Lig'de transfer şov
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        4 yaşındaki kızını da öldürdü! Öğretim görevlisinden aile katliamı!
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        ABD'de 'işkence gibi' bir infaz yöntemi Perşembe günü ilk kez uygulanacak
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Rıdvan Yılmaz'da sona doğru!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Et yiyen bakterileri, insanlara sivrisinekler bulaştırıyormuş!
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        Emekli maaş farkı ne zaman yatar?
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        İşte İsmail Kartal'ın 11'i!
        Kıdem tazminatı eridi
        Kıdem tazminatı eridi
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        Eşyalarını yangından kurtaracaktı... Alevler bir anda yükseldi!
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        İstanbul’un Airbnb raporu: Yüzde 70 arttı
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        SSK ve BAĞ KUR emekli aylığı zammı %49,25’e çıkıyor
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Hedefimiz uzay sanayiini geliştirmek"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Yapay zeka, siber saldırıları kolaylaştıracak"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        "Buna bayağı önem veriyoruz"
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’
        Çakar: ‘2024 tamir, 2025 kalkış yılı’

        Benzer Haberler

        Muşlu iş makinesi operatörü 38 yıldır karla kaplı köy yollarını açıyor
        Muşlu iş makinesi operatörü 38 yıldır karla kaplı köy yollarını açıyor
        Muş'ta 5 günde yaklaşık 10 bin kişi tiyatroyla buluşturuldu
        Muş'ta 5 günde yaklaşık 10 bin kişi tiyatroyla buluşturuldu
        Muş Belediyesi çalışanlarına yüzde 115 zam yapıldı
        Muş Belediyesi çalışanlarına yüzde 115 zam yapıldı
        Muş Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Polikliniği kuruldu
        Muş Devlet Hastanesi'nde Nükleer Tıp Polikliniği kuruldu
        Muş Alparslan Üniversitesi'nde "Medya Tasarım Atölyesi" açıldı
        Muş Alparslan Üniversitesi'nde "Medya Tasarım Atölyesi" açıldı
        Muş Belediye Başkanı Asya belediye personeliyle bir araya geldi
        Muş Belediye Başkanı Asya belediye personeliyle bir araya geldi