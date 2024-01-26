Muş'ta şeker pancarı üretiminden ekonomiye 2,5 milyar lira katkı bekleniyor Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ tarafından kentteki üreticilerden alınarak işlenen şeker pancarının ekonomiye katkısının 2,5 milyar lira olacağı öngörülüyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ tarafından kentteki üreticilerden alınarak işlenen şeker pancarının ekonomiye katkısının 2,5 milyar lira olacağı öngörülüyor.

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, 2023-2024 kampanya dönemini başarılı ve bereketli bir şekilde sonuçlanmasının mutluluğunu yaşadıklarını söyledi.

Bu yıl rekor seviyede üretim yapıldığını belirten Kızılkaya, "Kampanya döneminde 2 bin çiftçi tarafından 62 köyde 90 bin dönüm alana pancar ekildi. 480 bin ton firesiz pancar teslim aldık. 443 bin tonunu işledik. 56 bin 171 ton şeker, 20 bin ton melas ve 100 bin ton da kuru küspe elde ettik. Bu yıl ilk defa şeker ihraç etmeye başladık. İlk ihracat kamyonlarımız bugün itibarıyla yüklenmeye başladı. Suriye ve Irak olmak üzere yaklaşık 18 bin ton şekeri ihraç edeceğiz. Bunun karşılığında da 10 milyon doların üzerinde gelir öngörüyoruz. İnşallah gelecek yıllarda çok daha fazla şeker ihraç edeceğiz." diye konuştu.

Çiftçilere, aldıkları pancar karşılığında 1 milyar 400 milyon lira ödeme yapacaklarını ifade eden Kızılkaya, "Nakliye, melas ve şeker satışlarımızı da baz aldığımızda Muş ve ülke ekonomisine yaklaşık 2,5 milyar liralık katma değer oluşacak. Bunu çok önemsiyoruz." dedi.

Kentte üretilen en önemli tarımsal ürünün şeker pancarı olduğunu dile getiren Kızılkaya, çiftçilerin verimli toprakların faydasını gördüğünü ve ekim için bir sınırlama getirmediklerini söyledi.

Fabrikayı daha iyi hale getirmek için çalışmalarının sürdüğünü belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

"Çiftçilerimize daha sağlıklı bir hizmet verebilmek, daha verimli pancar işlemek adına fabrikanın kapasitesini artırıcı yatırımlar yapıyoruz. 5 bin tonluk difüzyon aldık. Parçaları gelmeye başladı. İlkbahar mevsimiyle montaj işlemlerine başlayarak fabrikanın kapasitesini ilk etapta yüzde 25 artırmayı hedefliyoruz. Her yıl işleme kapasitesini artırarak 3 yıl içinde Muş Şeker Fabrikası'nı günde yaklaşık 12 bin ton pancar işleme kapasitesine ulaştıracağız.Taahhütlerimizle ilgili ciddi bir duyuru yapmamamıza rağmen bugün itibarıyla yaklaşık 500 bin ton taahhüt almış durumdayız."

Nakliyecilik yapan Ferhat Bozkurt da her hafta fabrikadan başta Gaziantep olmak üzere Güneydoğu'daki kentlere şeker taşıdıklarını ifade ederek, "Şeker fabrikası bizim ekmek kapımız haline geldi. Buradan yaklaşık 300 nakliyeci faydalanıyor. Şeker fabrikası olmasaydı batı illere gitmek zorunda kalacaktık." dedi.