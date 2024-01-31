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        Muş'ta esnaf kardan adam yaptı

        Muş'ta esnafın, işyerlerinin önünde yaptığı 3 metrelik kardan adam ilgi gördü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 14:48 Güncelleme: 31.01.2024 - 14:48
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        Muş'ta esnaf kardan adam yaptı
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        Muş'ta esnafın, işyerlerinin önünde yaptığı 3 metrelik kardan adam ilgi gördü.

        Kentte 3 gün boyunca devam eden yağışın ardından, Saray Mahallesi'ndeki iş yeri sahipleri 3 metrelik kardan adam yaptı.

        Esnaf Abdullah Yıldız, her yıl kar yağışının ardından esnaflar olarak bir araya gelip kardan adam yaptıklarını söyledi.

        Bu yıl da kar yağışıyla geleneği sürdürdüklerini anlatan Yıldız, "3 saatlik çalışmayla yaklaşık 3 metre yüksekliğinde kardan adam yaptık. Her gören vatandaşımız fotoğraf çekiyor." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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