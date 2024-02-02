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        Muş Belediyesinde aylık meclis toplantısı yapıldı

        Muş Belediyesi aylık meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 02.02.2024 - 19:41 Güncelleme: 02.02.2024 - 19:41
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        Muş Belediyesinde aylık meclis toplantısı yapıldı
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        Muş Belediyesi aylık meclis toplantısı Belediye Başkanı Feyat Asya başkanlığında yapıldı.

        Belediyeden yapılan açıklamaya göre, belediye hizmet binasında düzenlenen toplantıda konuşan Asya, şehrin eksiklerini gidermek için çalışma yürüttüklerini söyledi.

        Belediye başkanlığına yeniden aday olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

        "Arkadaşlarımız yeni projeler için çalışma yürütüyorlar. Sivil toplum örgütlerimiz, meslek odalarımız ve paydaşlarımızla bu işe kafa yorarak, bu şehrin eksikliklerini belirleyip seçim beyannamemiz olarak halkımıza deklare edeceğiz. Ben bir kez daha öncelikle meclisimizin her bir üyesine daha sonra belediyemizin birim müdürleri ve başkan yardımcılarına en önemlisi de canla başla temizlik işlerinde, fen işlerinde, su kanalizasyonda, itfaiyede ve büro işlerinde diğer birimlerimizde çalışan mesai arkadaşlarıma teşekkür ediyorum."

        Başkan Asya'nın konuşmasının ardından meclise katılanların talep ve önerileri dinlendi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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