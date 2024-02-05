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        Muş Belediye Başkanı Asya'dan 6 Şubat depremlerinin 1. yılı mesajı

        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.02.2024 - 16:56 Güncelleme: 05.02.2024 - 16:56
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        Muş Belediye Başkanı Asya'dan 6 Şubat depremlerinin 1. yılı mesajı
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        Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerin birinci yılı dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Asya, mesajında, "asrın felaketi" olarak nitelendirilen depremlerin ülkede büyük üzüntüye neden olduğunu, yaraların sarılması için devlet ve milletin güç birliği yaptığını belirtti.

        Depremlerin 11 ili etkilediğini ve binlerce vatandaşın hayatını kaybettiğini aktaran Asya, "Devletimiz, depremin meydana geldiği ilk andan itibaren yaraları sarmak için tüm imkanlarını seferber ederken, biz de Muş Belediyesi olarak harekete geçtik. Kurumumuzun tüm birimlerini seferber ederek bölgeye gerekli yardımların ulaştırılması için mücadele ettik." ifadelerini kullandı.

        Depremlerde hayatını kaybedenlerin acısını yüreklerinde hissettiklerini belirten Asya, şunları kaydetti:

        "Hepimiz biliyoruz ki giden canlarımızı geri getirmemiz mümkün değil ancak bu felaketin bizlere verdiği en önemli mesaj, ülkemizin deprem kuşağında yer almasından dolayı her zaman depreme ve doğal afetlere karşı hazırlıklı, duyarlı ve bilinçli olmamız gerektiğidir. Bizler de Muş Belediyesi olarak depremin ardından ekiplerimizle şehrimizin yapı envanterini çıkardık. Çarpık yapılaşmanın önüne geçmek için imar plan notlarını revize ederek yüksek katlara sınırlama getirdik. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürütülen çalışmalarla depremzede vatandaşlarımızın yaşamlarının normale dönmesi için gayret ediliyor. 'Asrın felaketi'nde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralı olanlara acil şifalar diliyorum. Bu tür acıların bir daha yaşanmamasını Allah'tan niyaz ediyorum."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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