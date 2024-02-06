Muş Belediye Başkanı Asya'nın Miraç Kandili mesajı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayımladı.

Asya, mesajında, Hz. Muhammed'in ilahi huzura kabul edildiği gece olarak bilinen Miraç Kandili'nin, tüm İslam aleminde hayırlara vesile olması dileğinde bulundu.

Miraç Kandili'nin mucizelerle dolu olduğunu belirten Asya, şunları kaydetti:

"Peygamber Efendimizi, teselliye, desteğe ve güvene davet eden miraç, Müslümanları da huzura, hakikate, yardımlaşmaya ve mağfirete davet etmektedir. İslam tarihinin en anlamlı gecelerinden biri olan ve Peygamber Efendimizin Allah'ın huzuruna yükseldiği gece olarak kutlanan miraç, insanlık alemi için birçok mesaj ve mucizelerle doludur. Her şeyden önce miraç, hayatın zorluk ve sıkıntıları karşısında sabır ve metanetle duran, iman ve istikametten taviz vermeyen müminlerin asla yalnız ve yardımsız bırakılmayacağının bir göstergesidir. Miraç Kandili gibi emsal bir gecenin her birimizin yüreğine esenlikler vereceğini, ferahlığa vesile olacağına yürekten inanıyorum. Cenab-ı Allah'tan Miraç Kandili'nin ülkemiz ve tüm insanlık için hayırlara, güzelliklere ve berekete vesile olmasını niyaz ediyorum."