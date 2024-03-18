18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 109. yıl dönümü

Muş'un Malazgirt ilçesinde, 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Zaferi'nin 109. yıl dönümü dolayısıyla tören düzenlendi.

Cumhuriyet Meydanı'ndaki Atatürk Anıtı'na çelenklerin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Kültür Merkezi konferans salonunda devam eden programda Kur'an-ı Kerim okundu, şehitler için İlçe Müftüsü Memet Hakkı Ayhan tarafından dua edildi.

Günün anlam ve öneminin belirtildiği programda, öğrenciler tarafından tiyatro oyunu sahnelendi.

İlçede düzenlenen resim, şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödüllerinin verilmesiyle son bulan programa, Kaymakam Göksu Bayram, Belediye Başkanı Cengiz Altın, Cumhuriyet Savcısı Pınar Özçulcu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Kamil İncebacak, İlçe Emniyet Müdürü Serhan Türk, İl Genel Meclis Başkanı Sait Yıldırım kurum amirleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, şehit yakınları, gaziler, öğrenci ve vatandaşlar katıldı.