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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'taki iftar programında konuştu:

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör ve terörün her türlüsüyle kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Huzur ve güven ortamımızın bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Huzur ve güven ortamında da demokrasimizi ve kalkınmamızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.03.2024 - 20:43 Güncelleme: 26.03.2024 - 20:43
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş'taki iftar programında konuştu:
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        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, "Terör ve terörün her türlüsüyle kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Huzur ve güven ortamımızın bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Huzur ve güven ortamında da demokrasimizi ve kalkınmamızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz." dedi.

        Yılmaz, Muş Öğretmenevi'nde sivil toplum kuruluşları ve iş dünyası temsilcileriyle iftar programında bir araya geldi.

        Terör örgütleri üzerinden Türkiye'ye istikamet verme, toplumu huzursuz etme ve siyaseti yönlendirme çabası içinde olan odakların hala bulunduğu belirten Yılmaz, şunları söyledi:

        "Birçoğunun gerçekleşmeden önüne geçtiğimiz terör eylemleri, tahrikler ve provokasyonlar tekrar tekrar ülkemizin gündemine sokulmaya çalışılıyor. Terör ve terörün her türlüsüyle kararlılıkla mücadelemizi sürdüreceğiz. Huzur ve güven ortamımızın bozulmasına müsaade etmeyeceğiz. Huzur ve güven ortamında da demokrasimizi ve kalkınmamızı daha ileriye taşımaya devam edeceğiz."

        Demokrasinin ve kalkınmanın en büyük düşmanının terör olduğuna dikkati çeken Yılmaz, "Terörün olduğu yerde ne temel hak ve hürriyetlerinizi yaşayabilirsiniz ne de ülkenizi, yörenizi kalkındırabilirsiniz. Burada şu anda çok farklı bir ortamdayız. Huzur, güven ortamımız var. Buna da titizlikle sahip çıkmalıyız." ifadelerini kullandı.

        - "Muş Ovası Sulama Projesi, Muş Ovası'nın bereketine bereket katacak"

        Yılmaz, son 20 yılda Muş'a önemli hizmet ve yatırımlar yaptıklarını bildirerek, şunları kaydetti:

        "73 milyar liralık harcamayı Muş'ta yapmışız. Şehrimizde 300 yataklı Muş Devlet Hastanesi, 150 yataklı Muş Kadın ve Doğum Çocuk Hastalıkları Hastanesi, 100 yataklı Bulanık Devlet Hastanesi ile birlikte toplamda 6 hastane ve 217 adet birinci basamak sağlık hizmeti birimi kazandırmışız. 500 yataklı eğitim ve araştırma hastanesinin yapımı da devam ediyor ve inşallah kısa sürede tamamlayacağız."

        AK Parti göreve geldiğinde Muş'ta 16 kilometre olan bölünmüş yol uzunluğunun 170 kilometreye çıkartıldığını belirten Yılmaz, Muş'u diğer şehirlere bağlayan devlet yollarını 262 kilometreye, ilçe-belde-köyleri şehir merkezine ulaştıran il yollarını ise 448 kilometreye uzattıklarını bildirdi.

        Yılmaz, Malazgirt Şehir Geçişi Yolu, Varto Şehir Geçişi, Varto-Bulanık Yolu ve Patnos-Malazgirt-Bulanık Yolunu da en kısa sürede hizmete açacaklarını aktararak, ihale hazırlıkları devam eden Malazgirt-Bulanık-Muş yolunun devreye gireceğini söyledi.

        Sultan Alparslan Havalimanı'na yıllık 2 milyon yolcu kapasiteli bir terminal binasını da kazandırdıklarını bildiren Yılmaz, Türkiye'nin 21. büyük hidroelektrik santrali olan Alparslan 2 Barajı'nı inşa ettiklerini ve birinci kısmının yapımına bu yıl başlanacak Muş Ovası Sulama Projesi'yle Muş Ovası'nın bereketine bereket katacaklarını kaydetti.

        Bir taraftan Karasu Nehri'ni ıslah ettiklerini, toplulaştırmalar yaptıklarını anlatan Yılmaz, Alparslan 2 Barajı'ndan gelen suyla drenaj ve sulamanın eş zamanlı yapılacağını ve Muş'un apayrı bir bereketi olacağını söyledi.

        - "Yapamayacağın şeyi söylemeyeceksin, söylediğin şeyi yapacaksın"

        Yılmaz, gerek kendi öz kaynakları, gerek merkezi idarenin verdiği kaynakları etkili, verimli şekilde halkın hizmeti için kullanan belediye başkanlarının gerçek belediyecilik yaptığını belirterek, şöyle devam etti:

        "Muş Belediye Başkanımız Feyat Bey, gerçek belediyecilik yapan bir kardeşimiz oldu. Çok güzel yatırımlara, hizmetlere imza attı. Muş'un tarihinde görülmemiş ölçekte altyapı yatırımlarını tamamlamak kendisine kısmet oldu. Mesire alanlarından millet bahçelerine, altyapılardan kentsel dönüşme üst yapılara birçok hizmet bu dönemde gerçekleşti. Önümüzdeki dönemde de inşallah sizlerin hayır duası ve desteğiyle bunun artarak devam edeceğine inanıyoruz. Cumhur İttifakı olarak Muş'umuza, yerelde ve merkezde hizmet etmeye devam edeceğiz."

        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın bugüne kadar 200 projeyi hayata geçirdiğini aktararak, şöyle devam etti:

        "Bizim anlayışımız şu; yapamayacağın şeyi söylemeyeceksin, söylediğin şeyi yapacaksın. Siyasete güvenin esası budur. Feyat Bey, söylediklerini ve vadettiklerini fazlasıyla yaptı. Bazı belediye başkanları, bırakın vaatlerini yerine getirmeyi ne vadettiklerini dahi hatırlamıyor. Biz onlardan değiliz. Feyat Bey vadettiklerini birer birer hayata geçirecek."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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