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        Muş'ta karla mücadele ekipleri görev başında iftar yaptı

        Muş'ta yoğun kar nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı bölgede iftar yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 30.03.2024 - 21:52 Güncelleme: 30.03.2024 - 21:52
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        Muş'ta karla mücadele ekipleri görev başında iftar yaptı
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        Muş'ta yoğun kar nedeniyle kapanan yolun ulaşıma açılması için çalışan İl Özel İdaresi ekipleri, 2 bin 500 rakımlı bölgede iftar yaptı.

        Muş İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, 10 köy il 21 mezraya ulaşımın sağlandığı ve köylülerin alternatif güzergah olarak kullandığı Üçevler grup köy yolunu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Kar kalınlığının 7 metreyi bulduğu bölgede zor şartlarda çalışan ekipler, oruçlarını da görev başında açıyor.

        Yere serdikleri sofrada iftar yapan görevliler, tekrar iş makinelerinin başına geçerek yolu açmaya çalışıyor.

        Üçevler grup köy yolu Çavuştepe mevkisinde yürütülen çalışmaları inceleyen İl Özel İdaresi Genel Sekreter Yardımcısı Maşallah Yıldız, gazetecilere, bölgede kar kalınlığının yer yer 7 metreye ulaştığı için ekiplerin zor koşullarda çalıştığını söyledi.

        Ramazanda görevlilerin vardiyalı şekilde çalıştığı için iftarı 2 bin 500 rakımlı bölgede yaptığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

        "Ekipler, yoğun kar nedeniyle kapanan köy yollarını açmak için gece gündüz demeden çalışıyor. Zorlu coğrafyada görev alan ekiplerle iftarımızı yaptık. Ekiplerimiz burada 10 köy, 21 mezramıza ulaşımı sağlamak için çalışıyor. Köy ve mezralara giden diğer yollarımız açık ancak en kısa yol burası olduğu için vatandaşlarımız sandık başına giderek oyunu kullanmak için burayı tercih ediyor. Bu açıdan yolu kısa sürede açmaya çalışıyoruz."

        Saha amiri Lezgin Dinçer ise ekiplerin yolu açmak için gece gündüz görev başında olduğunu belirterek, "Kar çok sert olduğu için günde ortalama 3 kilometre açabiliyoruz. Bu bizim için bahane değil. Vatandaşımızın daha rahat ulaşımını sağlamak için mesai yapıyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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