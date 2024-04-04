Malazgirt Belediye Başkanı Türker, mazbatasını aldı

Öte yandan Muş İl Genel Meclis üyeliğini kazanan Kadriye Daşkıran ve Yakup Yalçınkaya ile Malazgirt Belediye Meclis Üyeliğini kazanan Yakup Turanlı, Suzan Akural, Burhan Eren, Avesta Alkan, Ercan Özdemir ve Emir Yurdakul'da mazbatalarını aldı.​​​​​​​

Türker, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

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