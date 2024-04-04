Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Seçim
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Malazgirt Belediye Başkanı Türker, mazbatasını aldı

        DEM Parti'den Malazgirt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kenan Türker, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 14:55 Güncelleme: 04.04.2024 - 14:55
        ABONE OL
        ABONE OL
        Malazgirt Belediye Başkanı Türker, mazbatasını aldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        DEM Parti'den Malazgirt Belediye Başkanı seçilen Ahmet Kenan Türker, mazbatasını aldı.

        Beraberindeki partililerle Malazgirt Adliyesi'ndeki İlçe Seçim Kurulu'na giden Türker'in mazbatası, görevliler tarafından verildi.

        Türker, desteklerinden dolayı ilçe halkına teşekkür etti.

        Öte yandan Muş İl Genel Meclis üyeliğini kazanan Kadriye Daşkıran ve Yakup Yalçınkaya ile Malazgirt Belediye Meclis Üyeliğini kazanan Yakup Turanlı, Suzan Akural, Burhan Eren, Avesta Alkan, Ercan Özdemir ve Emir Yurdakul'da mazbatalarını aldı.​​​​​​​

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        Adana'da muhtarlar arasında mazbata kavgası
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        İmamoğlu ve Yavaş göreve başladı
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Fenerbahçe'de gözler U19 Takımı'nda!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Atatürk'e derdini anlatan dedenin torunu başkan oldu!
        Türker İnanoğlu'na veda
        Türker İnanoğlu'na veda
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        Burnunun ucu çöktü! 1 milyon TL'lik estetik davası
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İlk bakışta ne gördünüz?
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        İran'da Devrim Muhafızları'na eş zamanlı saldırılar!
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Şirinler köyünün "şirin" muhtarı
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        Kayıp sanılıyordu! Kendi boğası öldürmüş!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        FIFA Dünya sıralaması güncellendi!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Görenler şoke oldu! Yandaki bina yıkılınca ortaya çıktı!
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        Otogarda bayram öncesi hareketlilik
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        YSK bir yanlışa engel oldu, seçimin meşruiyetini korudu
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        Hangi il ve ilçelerde seçim sonuçlarına itiraz edildi? Seçim sonuçlarına itirazlarda son durum
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        İki ünlü isim Boğaz'a atladı
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Bu terimleri biliyor musunuz: Modern flört ifadeleri!
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        Emekli aylıklarında enflasyon farkı
        "Futbola dönüş"
        "Futbola dönüş"
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!
        Zaha ve Ziyech, Kerem ve Barış'ı arattı!

        Benzer Haberler

        Doktora tezi hazırlarken tanıştığı e-spor HADO'yu yaygınlaştırmak için takı...
        Doktora tezi hazırlarken tanıştığı e-spor HADO'yu yaygınlaştırmak için takı...
        Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı
        Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 3 gün süreyle yasaklandı
        Muş Belediye Başkanı Asya, kurum personeliyle vedalaştı
        Muş Belediye Başkanı Asya, kurum personeliyle vedalaştı
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürüyor
        Leylekler havanın ısınmasıyla Muş Ovası'ndaki yuvalarına dönmeye başladı
        Leylekler havanın ısınmasıyla Muş Ovası'ndaki yuvalarına dönmeye başladı
        Muş'ta DEM Partili Söylemez başkan seçildi; ilçelerden 3'ünü DEM Parti, 1'i...
        Muş'ta DEM Partili Söylemez başkan seçildi; ilçelerden 3'ünü DEM Parti, 1'i...