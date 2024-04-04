Muş Belediye Başkanı Söylemez, mazbatasını aldı

Tek amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu belirten Söylemez, "Hizmet amacıyla yola çıktık. Halkımızın layık olduğu hizmeti onlara sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün Muş halkına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

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