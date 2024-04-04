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        Muş Belediye Başkanı Söylemez, mazbatasını aldı

        DEM Parti'den Muş Belediye Başkanlığına seçilen Sırrı Söylemez, mazbatasını aldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 17:35 Güncelleme: 04.04.2024 - 17:35
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        Muş Belediye Başkanı Söylemez, mazbatasını aldı
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        DEM Parti'den Muş Belediye Başkanlığına seçilen Sırrı Söylemez, mazbatasını aldı.

        Partililerle İl Seçim Kuruluna giden Söylemez'in mazbatası, görevliler tarafından verildi.

        Çıkışta partililerle fotoğraf çekilen Söylemez, mazbatanın halkın eseri olduğunu söyledi.

        Tek amaçlarının halka hizmet etmek olduğunu belirten Söylemez, "Hizmet amacıyla yola çıktık. Halkımızın layık olduğu hizmeti onlara sunmak için elimizden geleni yapacağız. Bütün Muş halkına şükranlarımı ve saygılarımı sunuyorum." dedi.

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