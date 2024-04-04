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        Varto'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti

        Muş'un Varto ilçesinde "Yatılı Bölge Okulu'nda Bir Dikili Ağacım Olsun" sloganıyla öğrenci ve öğretmenler ağaç dikti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.04.2024 - 21:18 Güncelleme: 04.04.2024 - 21:18
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        Varto'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti
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        Muş'un Varto ilçesinde "Yatılı Bölge Okulu'nda Bir Dikili Ağacım Olsun" sloganıyla öğrenci ve öğretmenler ağaç dikti.

        Varto Yatılı Bölge Okulu öğrenci ve öğretmenleri okul bahçesinde fidan dikme etkinliği düzenledi.

        İlçe Milli Eğitim Müdürü Yalçın, etkinlik sayesinde öğrencilerde çevre bilinci oluştuğunu ve okulun çevresinin adeta küçük bir ormana dönüştürüldüğünü söyledi.

        "Yatılı Bölge Okulu'nda Bir Dikili Ağacım Olsun" sloganıyla doğanın güzelliklerini korumak ve gelecek nesillere daha yeşil bir dünya bırakmak için öğrenci ve öğretmenle bir araya gelerek okulun çevresine yeni fidanlar diktiklerini ifade eden Yalçın, şöyle konuştu:

        "Bu kapsamda hep birlikte okulumuzun bahçesine nefes aldıracak ve doğanın dengesini koruyacak fidanlar diktik. Biz bu etkinlikler sayesinde sadece okulumuzun çevresini yeşillendirmekle kalmayarak, öğrencilerimizde de çevre bilincini aşıladık. Bu etkinliğimizi önümüzdeki yıllarda da sürdürmeyi hedefliyoruz."

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