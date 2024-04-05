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        Muş Valisi Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı

        Muş Valisi Avni Çakır, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 14:52 Güncelleme: 05.04.2024 - 14:52
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        Muş Valisi Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı
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        Muş Valisi Avni Çakır, Kadir Gecesi dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Çakır, mesajında, rahmet ve bereketin bol yaşandığı, sevgi ve kardeşlik bağlarının pekiştirildiği Kadir Gecesi'ne erişmenin huzur ve mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.

        Bu gecenin İslam alemi ve tüm insanlık için hayırlara vesile olmasını dileyen Çakır, şunları kaydetti:

        "İbadet, dua, af ve mağfiret isteyen tüm insanlığa mükafat verileceği müjdelenen bu gecenin, kendimize, ailemize, toplumumuza karşı sorumluluklarımızın bir kez daha hatırlanmasına ve gönül huzurunun devamına vesile olmaktadır. Tüm insanlık için hidayet ve mutluluk rehberi olan yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'in indirildiği Kadir Gecesi, Allah'ın rahmet ve bağışlamasının sağanak halinde yeryüzünü kapladığı, dileyen hiçbir müminin dualarının geri çevrilmediği, tövbelerin kabul edildiği, pek çok hayır ve bereketi bünyesinde barındıran müstesna bir gecedir. Bu gece, toplum olarak birlik ve beraberlik içerisinde olmamız, yardımlaşma ve dayanışma duygularımızı güçlendirmemiz gereken bir fırsattır. Zira birlik ve beraberlik içinde olan toplumlar, zorlukların üstesinden daha kolay gelirler."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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