Muş'ta şeker pancarı ekimine başlayan çiftçiler bu yıl yüksek verim bekliyor

Muş'ta bu yıl 1665 çiftçinin 105 bin dekar alanda üretimine başladığı şeker pancarından yüksek verim elde edilmesi hedefleniyor.

Türkiye'de şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta, desteklemeler, ürün alım garantisi ve kazancın artması gibi etkenler sayesinde ekim yapılan alanın artması sağlandı.

Havaların ısınmasıyla tarlalara inen 1665 çiftçi, yaklaşık 105 bin dekar alanda şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, 2024-2025 yılı pancar üretim sezonunun 65 köyde çiftçilerin tarlaya inmesiyle başladığını söyledi.

Bu yıl 630 bin ton pancar elde etmeyi hedeflediklerini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti: "Geçen seneye göre çiftçi sayımızın düşmesine rağmen ekim yapılan alanların arttığını görüyoruz. Bunu olumlu ve Muş için güzel bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu çiftçinin gelir durumunu olumlu yönde etkileyecek. Geçen sene üretimde rekor kırdık. İnşallah bu sene yeni üretim rekoru elde edeceğiz. Buna göre tedbirlerimizi alıyoruz. Fabrikamızın günlük işleme kapasitesini artırmak için yatırımlarımız başladı."