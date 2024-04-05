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        Muş'ta şeker pancarı ekimine başlayan çiftçiler bu yıl yüksek verim bekliyor

        Muş'ta bu yıl 1665 çiftçinin 105 bin dekar alanda üretimine başladığı şeker pancarından yüksek verim elde edilmesi hedefleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.04.2024 - 16:33 Güncelleme: 05.04.2024 - 16:33
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        Muş'ta şeker pancarı ekimine başlayan çiftçiler bu yıl yüksek verim bekliyor
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        Muş'ta bu yıl 1665 çiftçinin 105 bin dekar alanda üretimine başladığı şeker pancarından yüksek verim elde edilmesi hedefleniyor.

        Türkiye'de şeker ihtiyacının önemli bir bölümünün karşılandığı Muş'ta, desteklemeler, ürün alım garantisi ve kazancın artması gibi etkenler sayesinde ekim yapılan alanın artması sağlandı.

        Havaların ısınmasıyla tarlalara inen 1665 çiftçi, yaklaşık 105 bin dekar alanda şeker pancarı tohumlarını toprakla buluşturmaya başladı.

        Muş Şeker Üretim Sanayi AŞ Genel Müdürü Turgut Kızılkaya, gazetecilere, 2024-2025 yılı pancar üretim sezonunun 65 köyde çiftçilerin tarlaya inmesiyle başladığını söyledi.

        Bu yıl 630 bin ton pancar elde etmeyi hedeflediklerini belirten Kızılkaya, şunları kaydetti:

        "Geçen seneye göre çiftçi sayımızın düşmesine rağmen ekim yapılan alanların arttığını görüyoruz. Bunu olumlu ve Muş için güzel bir gelişme olarak değerlendiriyoruz. Bu çiftçinin gelir durumunu olumlu yönde etkileyecek. Geçen sene üretimde rekor kırdık. İnşallah bu sene yeni üretim rekoru elde edeceğiz. Buna göre tedbirlerimizi alıyoruz. Fabrikamızın günlük işleme kapasitesini artırmak için yatırımlarımız başladı."

        Çiftçi İhsan Dönmez de havanın ısınmasıyla pancar üretimine başladıklarını ifade etti.

        Bu sene 200 dönüm alana pancar ektiğini anlatan Dönmez, "Geçen yıl iyi verim aldık. Temennimiz bu sene daha güzel verim elde etmek." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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