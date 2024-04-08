Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muşlu besiciler baharın gelmesiyle hayvanlarını merada otlatmaya başladı

        Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Muş'ta, havanın ısınmasıyla besiciler sürülerini meralarda otlatmaya başladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.04.2024 - 11:37 Güncelleme: 08.04.2024 - 11:37
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muşlu besiciler baharın gelmesiyle hayvanlarını merada otlatmaya başladı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinin önemli merkezlerinden Muş'ta, havanın ısınmasıyla besiciler sürülerini meralarda otlatmaya başladı.

        Kışın çetin geçtiği ve son yılların en çok yağışının düştüğü kentte, havanın ısınmaya meralar da yeşerdi.

        Besiciler, aylarca kuru ot ve samanla besledikleri, ağıllarda bakımını yaptıkları hayvanlarını meralara çıkarmaya başladı.

        Varto ilçesine bağlı Güzelkent köyünde yaşayan besici Hüseyin Gül, havanın ısınmasının ve meralarının yeşermesinin sevincini yaşadıklarını söyledi.

        Hayvanlarını merada otlatarak ot ve samandan tasarruf ettiklerini anlatan Gül, "Çiftçilikle uğraşıyorum, besicilik yapıyorum. Kar örtüsünün kalkmasıyla hayvanlarımızı meralarda otlatmaya başladık. Yaklaşık 5 aydır hayvanlarımızı ot, yem, yonca ile besledik. Masrafı fazla oluyor. Köyde geçim kaynağımız hayvancılıktır. Hayvanları meralara çıkardığımızda yem maliyeti düşüyor." diye konuştu.

        Baharın gelmesiyle Muş Ovası'nın koyun ve keçilerin sesiyle şenlendiğini belirten Gül, "Herkes hayvanını ovaya çıkarıp otlatıyor. Bu, bizim için güzel bir mutluluk. Yaklaşık 25 yıldır hayvancılık sektöründe çalışıyorum. Babamızdan, atalarımızdan kalma mesleği sürdürüyoruz." dedi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Akşener: Kurultayda aday olmayacağım
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Feribot battı: Çok sayıda kişi öldü!
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Altında sert yükseliş neyin nesi?
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Süper Kupa maçı Avrupa'nın gündeminde!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Yanardağ lav püskürttü, bu görüntü ortaya çıktı!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Süper Kupa'da Mertens'in görüntüsü dikkat çekti!
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Fenerbahçe U19 Takımı'nın tarihe geçen günlüğü...
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Gök gürültülü sağanak yağmur uyarısı! Bu iller dikkat
        Yazarlar ne dedi?
        Yazarlar ne dedi?
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Obezite Türkiye'de alarm veriyor!
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Süper Kupa tatil edildi: Şimdi ne olacak?
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Yeni turistik trenin adı: Mezopotamya Ekspresi
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Türk futbolunda kaos bitmiyor!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        Kamyonu bırakıp kaçtı! 15 yaşında can aldı!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        "Denize yağ boşalttı" iddiası... Yorumları okurken öldü!
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        İkinci elde 'denge' açıklaması
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Boşanma davası açan eşe sokakta kurşun yağdırdı!
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Ahmet Selim Kul yazdı: Fenersiz bırakmak
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Müthiş farkındalık... "Bana iş çıkarmayın!"
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer
        Sadece bu faiz 7 yılda tüm varlığı yer

        Benzer Haberler

        Muş'ta şeker pancarı ekimine başlayan çiftçiler bu yıl yüksek verim bekliyo...
        Muş'ta şeker pancarı ekimine başlayan çiftçiler bu yıl yüksek verim bekliyo...
        Muş Valisi Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan Kadir Gecesi mesajı
        Varto'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti
        Varto'da öğrenciler okul bahçesine fidan dikti
        Muş Valisi Çakır, gençlerle iftarda buluştu
        Muş Valisi Çakır, gençlerle iftarda buluştu
        Muş Belediye Başkanı Söylemez, mazbatasını aldı
        Muş Belediye Başkanı Söylemez, mazbatasını aldı
        Malazgirt Belediye Başkanı Türker, mazbatasını aldı
        Malazgirt Belediye Başkanı Türker, mazbatasını aldı