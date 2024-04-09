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        Muş'ta ekipler 2 kez heyelanın yaşandığı köy yolunu açmaya çalışıyor

        Muş'un Varto ilçesinde 2 kez heyelanın meydana geldiği köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2024 - 13:21 Güncelleme: 09.04.2024 - 13:21
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        Muş'ta ekipler 2 kez heyelanın yaşandığı köy yolunu açmaya çalışıyor
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        Muş'un Varto ilçesinde 2 kez heyelanın meydana geldiği köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

        İlçeye bağlı Dallıöz grup köy yolu, sabah yaşanan heyelan nedeniyle ulaşıma kapandı.

        İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolda biriken toprak yığını ve çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı.

        Uzun uğraşlar sonucu açılan yolda kısa süre sonra yeniden heyelan meydana geldi.

        Ekipler, kapanan yolu açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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