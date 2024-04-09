Muş'ta ekipler 2 kez heyelanın yaşandığı köy yolunu açmaya çalışıyor

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yolda biriken toprak yığını ve çamurun temizlenmesi için çalışma başlattı.

Muş'un Varto ilçesinde 2 kez heyelanın meydana geldiği köy yolunun açılması için çalışma yürütülüyor.

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