Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te bayramlaşma programına katıldı

AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malazgirt ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

Beraberindeki partililerle ilçe teşkilatını ziyaret eden Şimşek, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, "Vatandaşlarımız için daha çok çalışacağız. Yaklaşık 4 yıl daha siz Malazgirtli halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamu yatımlarımız ilçemize artarak gelecektir. Kimsenin bu konuda bir şüphesi olmasın."

Eski belediye başkanı Cengiz Altın ise Malazgirt halkına 5 yıl hizmet vermenin gururunu yaşadığını dile getirdi.