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        Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te bayramlaşma programına katıldı

        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malazgirt ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.04.2024 - 18:23 Güncelleme: 11.04.2024 - 18:23
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        Muş Milletvekili Şimşek Malazgirt'te bayramlaşma programına katıldı
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        AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Ramazan Bayramı dolayısıyla Malazgirt ilçesinde düzenlenen programa katıldı.

        Beraberindeki partililerle ilçe teşkilatını ziyaret eden Şimşek, tüm katılımcıların bayramını kutladı.

        Seçim sonuçlarına ilişkin değerlendirmede bulunan Şimşek, "Vatandaşlarımız için daha çok çalışacağız. Yaklaşık 4 yıl daha siz Malazgirtli halkımıza hizmet etmeye devam edeceğiz. Kamu yatımlarımız ilçemize artarak gelecektir. Kimsenin bu konuda bir şüphesi olmasın."

        Eski belediye başkanı Cengiz Altın ise Malazgirt halkına 5 yıl hizmet vermenin gururunu yaşadığını dile getirdi.

        AK Parti olarak Malazgirt için sayısız hizmet yaptıklarına değinen Altın, "Kamu yatırımlarının ilçemize gelmesi için çalışmaya devam edeceğiz. Seçimlerde bizlere oy veren veya vermeyen herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.

        Programa AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, AK Parti İlçe Başkanı Kenan Deniz, Muş İl Genel Meclisi üyeleri, belediye başkan adayları, belde belediye başkanları, ilçe teşkilat üyeleri ve vatandaşlar katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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