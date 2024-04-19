Malazgirt'te dağlardan toplanan otlar tezgahlarda yerini aldı

Muş'un Malazgirt ilçesinde yüksek kesimlerde doğal olarak yetişen otlar, tezgahlarda satışa sunuluyor.

Baharın gelişiyle dağlarda yeşeren uçkun, mantar, kenger, ve sirmo gibi otları toplayarak tezgahlarda satan vatandaşlar, aile bütçelerine katkı sağlıyor.

Serhat Karataş, her yıl baharda dağlardan topladığı otları çarşı merkezinde sattığını söyledi.

Havanın ısınmasıyla doğanın canlandığını belirten Karataş, "Memleketimizde yapacak başka bir iş yok. Bu işi yaparak ekmeğimizi kazanıyoruz. Bahar aylarında şifalı bitkiler, kış aylarında ise balık, sebze ve meyve satarak aile bütçeme katkı sağlamaya çalışıyorum." dedi.