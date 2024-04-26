Muş'ta üniversite öğrencileri tarihi yerleri gezdi

Tarihi mekanlar hakkında görevlilerden bilgi alan öğrenciler, kendileri için güzel bir programın düzenlendiğini söyledi.

Kaleyi gezen öğrenciler daha sonra Malazgirt Müzesi ve 1071 Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.

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