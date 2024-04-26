Muş'ta üniversite öğrencileri tarihi yerleri gezdi
Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, Malazgirt ilçesinde tarihi mekanları gezdi.
Muş Alparslan Üniversitesinde eğitim gören öğrenciler, Malazgirt ilçesinde tarihi mekanları gezdi.
İngilizce Öğretmenliği Bölümü'nde okuyan 50 öğrenci, ilk olarak Malazgirt Kalesi'ne gitti.
Kaleyi gezen öğrenciler daha sonra Malazgirt Müzesi ve 1071 Zafer Anıtı'nı ziyaret etti.
Tarihi mekanlar hakkında görevlilerden bilgi alan öğrenciler, kendileri için güzel bir programın düzenlendiğini söyledi.
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