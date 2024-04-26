Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta askeri lojmanların temeli atıldı

        Muş'un Bulanık ilçesinde 24 dairelik askeri lojmanların temeli atıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 26.04.2024 - 16:57 Güncelleme: 26.04.2024 - 17:04
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta askeri lojmanların temeli atıldı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde 24 dairelik askeri lojmanların temeli atıldı.

        Asayiş Komando Bölüğü yerleşkesinde düzenlenen törende konuşan Kaymakam Oğuzhan Ocak, inşaatın kısa sürede tamamlanmasını temenni ettikleri söyledi.

        Ocak, "Bugün burada 24 dairelik lojmanların temelini atmak için bulunuyoruz. İnşallah kazasız, belasız şekilde bitirilir. Yıl sonunda sorunsuz bir şekilde binayı jandarmamıza teslim etmeyi planlıyoruz. İlçemizde görev yapan jandarmamıza hayırlı olsun." dedi.

        Konuşmaların ardından Kaymakam Ocak, beraberindeki Jandarma Bölük Komutanı Jandarma Üsteğmen Kazım Tüysüz, Emniyet Müdürü Aytaç Tefek ve firma yetkilileriyle logmanların temeli atıldı.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Tavuk ihracatına yasak gündemde
        Çimen Çetin ile günün özeti
        Çimen Çetin ile günün özeti
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        MEB duyurdu! Yeni müfredat taslağı kamuoyunun görüşüne açıldı
        Türkiye yazın kavrulacak
        Türkiye yazın kavrulacak
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan açıklamalar
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        Fiyatlar cep yakarken ihracat katlandı
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        İstanbul'da yola çıkacaklar dikkat!
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        Türkiye'de en çok tarım alanı hangi şehirde?
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        11 milyar 915 milyon TL'lik derbi!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        37 kiloya düşen Nihal Candan'a tahliye kararı!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        Çoğumuzun yaptığı hata! Ispanağı onunla tüketmeyin!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        ABD'de Gazze protestoları büyüyor, üniversiteler karıştı!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Kapısı açık otobüsten düşmüştü! Kaygılandıran gelişme!
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        Özel sözünü tuttu, belediyeye böyle gitti
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        İzinsiz drone çekimine 153 bin TL ceza
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Aşıklar ilk kez görüntülendi
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        Ezbere kütletme sakat ediyor!
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!
        Ergin Ataman, İsrail takımına ateş püskürdü!

        Benzer Haberler

        İtalya'dan gelen heyet Muş'ta ağaç dikti
        İtalya'dan gelen heyet Muş'ta ağaç dikti
        Muş'ta üniversite öğrencileri tarihi yerleri gezdi
        Muş'ta üniversite öğrencileri tarihi yerleri gezdi
        Muş'ta "Çevre Sorunları ve İklim Değişikliğine Uyum Toplantısı" yapıldı
        Muş'ta "Çevre Sorunları ve İklim Değişikliğine Uyum Toplantısı" yapıldı
        Muş'ta küçükbaş hayvan sürüleri havanın ısınmasıyla meralarda otlatılıyor
        Muş'ta küçükbaş hayvan sürüleri havanın ısınmasıyla meralarda otlatılıyor
        Muş'ta 27. Masa Tenisi Grup Birinciliği müsabakaları başladı
        Muş'ta 27. Masa Tenisi Grup Birinciliği müsabakaları başladı
        Muş'ta "Turizm Haftası" kutlandı
        Muş'ta "Turizm Haftası" kutlandı