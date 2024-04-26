Bulanık'ta askeri lojmanların temeli atıldı

Ocak, "Bugün burada 24 dairelik lojmanların temelini atmak için bulunuyoruz. İnşallah kazasız, belasız şekilde bitirilir. Yıl sonunda sorunsuz bir şekilde binayı jandarmamıza teslim etmeyi planlıyoruz. İlçemizde görev yapan jandarmamıza hayırlı olsun." dedi.

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