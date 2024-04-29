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        Özel eğitimli dedektör köpekler operasyonlarda jandarmaya güç katıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 20 dedektör köpek, koku alma yetenekleri ve aldıkları özel eğitimle terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında jandarmanın en büyük yardımcısı oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 12:58 Güncelleme: 29.04.2024 - 12:58
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        Özel eğitimli dedektör köpekler operasyonlarda jandarmaya güç katıyor
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        İBRAHİM YALDIZ - Muş'ta İl Jandarma Komutanlığı bünyesindeki 20 dedektör köpek, koku alma yetenekleri ve aldıkları özel eğitimle terörle mücadele, uyuşturucu, kaçakçılık ve asayiş operasyonlarında jandarmanın en büyük yardımcısı oluyor.

        Kent genelinde gerçekleştirilen operasyonlarda Köpek Tim Komutanlığı bünyesindeki uyuşturucu madde arama, erzak tespit, iz takibi, mayın ve bomba arama köpeklerinden faydalanılıyor.

        Eğitmenleri tarafından göreve hazır olmaları ve kondisyonlarının güçlendirilmesi amacıyla her gün 10 aşamalı parkurda eğitim verilen 20 dedektör köpek, akla gelmeyecek yerlere saklanan uyuşturucuyu, arazilerde saklanan patlayıcıları kısa sürede buluyor.

        Dedektör köpekler, operasyonlarda jandarma personelinin gücüne güç katıyor.

        - "Günlük eğitimler verilmektedir"

        Köpek Tim Komutanı Uzman Jandarma 6. Kademeli Çavuş Semih Santur, AA muhabirine, İl Jandarma Komutanlığı emrinde 6 farklı branşta 20 dedektör köpeğin bulunduğunu söyledi.

        Köpeklerin zorlu eğitimlerden geçtiğini ifade eden Santur, şunları kaydetti:

        "Komutanlığımız bünyesinde, uyuşturucu madde arama köpeği, çay ve tütün tespit köpeği, mayın arama köpeği, bomba arama köpeği, erzak tespit köpeği ve iz takip köpekleri mevcut. Köpeklerimize günlük olarak arama ve itaat eğitimi verilmektedir. Köpeklerimiz kondisyon parkurundaki 10 farklı engelden geçmektedir. Dedektör köpeklerimiz, operasyonlarda ve arama faaliyetlerinde en büyük yardımcımızdır."

        Uyuşturucu madde arama eğitmeni olarak görev yaptığını belirten Santur, "Uyuşturucu madde arama köpekleri, uyuşturucu madde kullanan, taşıyan, bu maddelerin imal ve ticaretini yapan kişilerin evlerinde ve eklentilerinde, araçlarında, arazilerinde, uyuşturucu madde bulunması muhtemel umuma açık alanlarda uyuşturucu madde araması için eğitilmektedir. Köpeğimin ismi Yöre. Alman ırkı olan çoban köpeğim 4 yaşında. Her gün düzenli olarak parkurda eğitim yaptırıyoruz." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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