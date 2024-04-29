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        Muş'ta "Sözde Ermeni Soykırımı: İddialar ve gerçekler" konulu konferans düzenlendi

        Muş Alparslan Üniversitesinde "Sözde Ermeni Soykırımı: İddialar ve gerçekler" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 29.04.2024 - 17:30 Güncelleme: 29.04.2024 - 17:30
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        Muş'ta "Sözde Ermeni Soykırımı: İddialar ve gerçekler" konulu konferans düzenlendi
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        Muş Alparslan Üniversitesinde "Sözde Ermeni Soykırımı: İddialar ve gerçekler" konulu konferans düzenlendi.

        Prof. Dr. Sebahattin Zaim Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen konferans, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

        Daha sonra sunum yapan Bitlis Eren Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Erdem Karaca, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olayları için "soykırım" ifadesini kullandığını, ancak insanlığın yok olduğu, çocuk, kadın, masumların katledildiği Gazze için bir şey demediğini söyledi.

        Biden'in bu tutumunu kınadıklarını belirten Karaca, şunları kaydetti:

        "Yeryüzünde bu tür hadiseler artık olmasın istiyoruz. Özellikle Filistin ve Gazze'de insanlık bunu tersine döndürebilirse, gelecek zamanlarda insanlar daha huzurlu, daha mutlu, daha güvenli bir şekilde yaşayabileceklerdir. Bir topluluk dini bakımdan eğer rahat yaşıyorsa bilin ki o toplum nerde yaşıyorsa yaşasın özgürdür. Eski geleneksel dünya yok artık. Yeni bir çağ açılmış, yeni bir anlayış başlamış. Devletler ve toplumlar buna göre yeniden şekilleniyor."

        Konferansa Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alican, rektör yardımcısı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

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