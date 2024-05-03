Bulanık'ta "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans düzenlendi

Muş'un Bulanık ilçesinde "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans düzenlendi.

Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programda konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, iş yaşamında başarının sırları ve başarıya ulaşmak için izlenecek metotları anlattı.

Nesne olanın insan değil, özne olanın insan olduğunu anlatan Yuca, "Benmerkezcilik ve çıkarcılık artık yaşam felsefesi ve küresel kültür haline geldi. Ciddi bir küresel dönüşüme ihtiyaç var. Bunun için de bazı şeyler yaşayacağız. İyiler de kötüler de çoğalacak. Ben hayatımın sonuna gelince 'bu adam iyi adamdı' mı dedirteceğim? Yoksa 'öldü kurtulduk, toprak görsün hayrını' mı dedirteceğim? Hayatının sonuna geldiğin zaman, nasıl bir hikaye yazdın? Nasıl bir iz bıraktın? Bu çok önemli. Bunlar insana daha büyük mutluluk verir. Anlam katılacak işler yapmak lazım." diye konuştu.