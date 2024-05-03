Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Bulanık'ta "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans düzenlendi

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans düzenlendi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 13:11 Güncelleme: 03.05.2024 - 13:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Bulanık'ta "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans düzenlendi
        ABONE OL
        ABONE OL

        Muş'un Bulanık ilçesinde "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans düzenlendi.

        Muş Alparslan Üniversitesi Bulanık Meslek Yüksekokulunda gerçekleştirilen programda konuşan Yüksekokul Müdürü Prof. Dr. İrşad Sami Yuca, iş yaşamında başarının sırları ve başarıya ulaşmak için izlenecek metotları anlattı.

        Nesne olanın insan değil, özne olanın insan olduğunu anlatan Yuca, "Benmerkezcilik ve çıkarcılık artık yaşam felsefesi ve küresel kültür haline geldi. Ciddi bir küresel dönüşüme ihtiyaç var. Bunun için de bazı şeyler yaşayacağız. İyiler de kötüler de çoğalacak. Ben hayatımın sonuna gelince 'bu adam iyi adamdı' mı dedirteceğim? Yoksa 'öldü kurtulduk, toprak görsün hayrını' mı dedirteceğim? Hayatının sonuna geldiğin zaman, nasıl bir hikaye yazdın? Nasıl bir iz bıraktın? Bu çok önemli. Bunlar insana daha büyük mutluluk verir. Anlam katılacak işler yapmak lazım." diye konuştu.

        Turgut Özal İlköğretim Okul Müdürü Salih Korkmaz da iş ve eğitim hayatında motivasyonun kişinin hayat kalitesini etkilendiğini söyledi.

        Korkmaz, "Eğitim hayatı için ulaşmak istediğiniz hedefi düşünün. Ortaokuldaysanız bir lise hedefi, lisedeyseniz üniversite hedefi koyabilirsiniz ya da gelecek hayallerinizi düşünebilirsiniz. İleride alacağınız büyük ödülü arada bir kendinize hatırlatmakta fayda var. Çalışma ve eğitim hayatında motivasyon düşüren engellerin önceden öngörülmesi faydalı olacak. Engeller insanın motivasyonunu düşürmekte. Kişi karşılaştığı zorlukları özellikle çözemeyeceğini hissettiğinde pes etme eğilimi gösterir. Dolayısıyla önceden çıkabilecek engeller tespit edilirse bu engellere karşı yapılabilecek etkili baş etme yöntemleri de analiz edilebilir." ifadelerini kullandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        Evlat vahşeti! Babasını defalarca bıçakladı
        MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
        MSB: 32 terörist etkisiz hale getirildi
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Nisan enflasyonu açıklandı
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Kirada tavan zam oranı belli oldu
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Huzurevindeki çifte cinayetin nedeni belli oldu!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Galatasaray'da sıcak saatler!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Dr. Mehmet Öz'den gençlere "bel çevrenizi inceltin" uyarısı!
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Sharon Stone'dan 'Kurtlar Vadisi' itirafı
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Tuzla fayına dikkat! "Yakında kırılma ihtimali yüksek"
        Gazetecilere saldırı
        Gazetecilere saldırı
        Premier Lig'den talip var!
        Premier Lig'den talip var!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        Derya'yı uykusunda 16 kez bıçaklayıp katletti! Şaşırtan savunma!
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        'Dünyanın Fatihi' Londra'da sergileniyor
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Patates kızartması neden soğuduğunda kötüleşiyor?
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Bakan Şimşek'ten enflasyon değerlendirmesi
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Haftanın kültür sanat ajandası
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        Otomobil satışları için 'taslak' plan
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        YKS için dünyadan izole "kapalı matbaa dönemi" başladı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Nisan ayı dış ticaret verileri açıklandı
        Yönetim toplanıyor!
        Yönetim toplanıyor!

        Benzer Haberler

        TFF 3. Lig play-off 1. turu
        TFF 3. Lig play-off 1. turu
        Muş'taki akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere des...
        Muş'taki akademisyenlerden Filistin için ABD'de eylem yapan öğrencilere des...
        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve dayanışma günü mesajı
        Muş Valisi Çakır'dan 1 Mayıs Emek ve dayanışma günü mesajı
        Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Muş'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü kutlandı
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Malazgirt'te kan bağışı kampanyası düzenlendi
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü
        Muşlu aileler, DEM Parti önündeki "evlat nöbeti"ni sürdürdü