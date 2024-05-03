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        Muş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

        Muş'ta jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 03.05.2024 - 16:24 Güncelleme: 03.05.2024 - 16:24
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        Muş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
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        Muş'ta jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.

        Jandarma trafik ekipleri, Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı'nda "Kara Yolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

        Programda, 45 öğrenciye karşıdan karşıya geçişlerde yaya ve üstgeçitlerin önemi, kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçişlerde uymaları gereken kurallar anlatıldı.

        Eğitim programlarının devam edeceğini belirten ekipler, öğrencilere boyama kitabı ve hediyeler verdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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