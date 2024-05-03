Muş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Muş'ta jandarma ekipleri tarafından öğrencilere trafik eğitimi verildi.
Jandarma trafik ekipleri, Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı'nda "Kara Yolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.
Programda, 45 öğrenciye karşıdan karşıya geçişlerde yaya ve üstgeçitlerin önemi, kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçişlerde uymaları gereken kurallar anlatıldı.
Eğitim programlarının devam edeceğini belirten ekipler, öğrencilere boyama kitabı ve hediyeler verdi.
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