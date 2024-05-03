Muş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Programda, 45 öğrenciye karşıdan karşıya geçişlerde yaya ve üstgeçitlerin önemi, kontrollü ve kontrolsüz hemzemin geçişlerde uymaları gereken kurallar anlatıldı.

Jandarma trafik ekipleri, Orgeneral Arif Çetin Trafik Eğitim Parkı'nda "Kara Yolu Güvenliği ve Trafik Haftası" kapsamında öğrencilerle bir araya geldi.

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