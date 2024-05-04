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        Muş Valisi Çakır'dan Uzgörürür ve Erentepe beldelerine ziyaret

        Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçene bağlı Uzgörürür ve Erentepe beldelerini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 04.05.2024 - 11:21 Güncelleme: 04.05.2024 - 11:21
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        Muş Valisi Çakır'dan Uzgörürür ve Erentepe beldelerine ziyaret
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        Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçene bağlı Uzgörürür ve Erentepe beldelerini ziyaret etti.

        Uzgörürür beldesinde Belediye Başkanı Ayettullah Gündoğdu ile bir araya gelen Çakır, daha sonra belediye kütüphanesinde öğrencilerle görüştü.

        Ardından Erentepe beldesine geçen Çakır, Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları'nı ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

        Yeni seçilen iki belediye başkanına hayırlı olsun temennisinde bulunan Çakır, iki beldenin daha çok gelişmesi için kısa ve uzun vadede çalışma yürüteceklerini söyledi.

        Birlik ve beraberlik mesajı veren Çakır, güçlü belediye başkanlarıyla iyi hizmetlerin yapılacağını kaydetti.

        Ziyaretten dolayı Çakır'a teşekkür eden Haydaroğulları da halkın hizmetkarı olmak için çaba sarf edeceklerini dile getirdi.

        Erentepe beldesi sakinleriyle görüşen Çakır, daha sonra Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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