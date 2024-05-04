Muş Valisi Çakır'dan Uzgörürür ve Erentepe beldelerine ziyaret

Muş Valisi Avni Çakır, Bulanık ilçene bağlı Uzgörürür ve Erentepe beldelerini ziyaret etti.

Uzgörürür beldesinde Belediye Başkanı Ayettullah Gündoğdu ile bir araya gelen Çakır, daha sonra belediye kütüphanesinde öğrencilerle görüştü.

Ardından Erentepe beldesine geçen Çakır, Belediye Başkanı Hüseyin Haydaroğulları'nı ziyaret etti, çalışmaları hakkında bilgi aldı.

Yeni seçilen iki belediye başkanına hayırlı olsun temennisinde bulunan Çakır, iki beldenin daha çok gelişmesi için kısa ve uzun vadede çalışma yürüteceklerini söyledi.