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        Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı

        Muş'un Korkut ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.05.2024 - 18:34 Güncelleme: 05.05.2024 - 18:34
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        Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı
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        Muş'un Korkut ilçesinde, aralarında husumet bulunan iki aile, kanaat önderlerinin araya girmesiyle barıştırıldı.

        Kocatarla köyünde 8 ay önce yaşanan kavgada bir kişinin yaralanmasıyla başlayan husumetin sona erdirilmesi için kanaat önderleri girişimde bulundu.

        Ailelerin ikna olması sonucu köy camisinde barış töreni düzenlendi.

        Törende konuşan AK Parti Muş İl Başkanı Melik Emre, hayırlı bir vesile için toplandıklarını söyledi.

        Aileler arasındaki husumetin sona erdirilmesinin büyük önem taşıdığını vurgulayan Emre, "Belki de dünyanın en zor coğrafyasında yaşıyoruz. Bazen bir pire için yorganı yakıyoruz. Kırdığımız kalpleri büyüklerimizin araya girmesiyle geri kazanıyoruz. Husumetlerin hiç yaşanmamasını diliyorum." diye konuştu.

        Kanaat önderlerinden Baki Duygu ise kardeşler arasında bir husumet yaşandığında mutlaka aralarının düzeltilmesi gerektiğini dile getirdi.

        İki aile arasında barışı sağlamak için 8 aydır çaba gösterdiklerini belirten Duygu, "Bugünden itibaren aileler arasında barış sağlandı. Birbirileriyle komşuluk yapacaklar. Buna inanıyoruz. Barışlar huzurdur, rahatlıktır. Böyle olumsuzlukların bir daha yaşanmamasını temenni ediyorum." dedi.

        Törene, Korkut Belediye Başkanı Hasım Arık, Kırköy Belde Belediye Başkanı Rahmetullah Yaktı, kanaat önderleri ve aile bireyleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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