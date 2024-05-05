Muş ta "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi

Yeşilay Derneği Muş Şube Başkanı Zülfü Gümüştekin ise Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Türkiye Bisiklet Federasyonu işbirliğiyle Türkiye'de eş zamanlı düzenlenen 11. Yeşilay Bisiklet Turu'na Muş'taki bisiklet tutkunlarının ilgi gösterdiğini aktardı.

Abukan, "Yeşilay'ımız 81 ilde eş zamanlı 11. bisiklet turunu gerçekleştirdi. İlimizde de yaklaşık 200 bisikletsever katıldı. Yeşilay'ın amacı bağımlılıkla mücadeledir. Biz de bunu destekliyoruz. İnsanları bağımlılıktan kurtararak gelişimlerine katkı sağlamayı hedefliyoruz. Emeği geçenlere teşekkür ederim." dedi.

Etkinliğe katılan Vali Yardımcısı Cihat Abukan, bisikletseverlerin katılımıyla gerçekleştirilen turun, sağlıklı yaşamı destekleme ve bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturmada önemli olduğunu söyledi.

Lale Vadisi Park'ta bir araya gelen yaklaşık 200 gönüllü, Muş Alparslan Üniversitesi'ne kadar pedal çevirdi.

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