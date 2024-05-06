Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Muş Haberleri

        Muş'ta okulun elektrik ihtiyacının yarısı güneş enerjisinden karşılanıyor

        İBRAHİM YALDIZ - Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10 yıl önce çatıya kurulan güneş panelleriyle hem okulun elektrik ihtiyacının yarısı karşılanıyor hem de öğrencilere Güneş Enerji Santrali (GES) konusunda uygulamalı eğitim veriliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.05.2024 - 11:11 Güncelleme: 06.05.2024 - 11:11
        ABONE OL
        ABONE OL
        Muş'ta okulun elektrik ihtiyacının yarısı güneş enerjisinden karşılanıyor
        ABONE OL
        ABONE OL

        İBRAHİM YALDIZ - Muş Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde 10 yıl önce çatıya kurulan güneş panelleriyle hem okulun elektrik ihtiyacının yarısı karşılanıyor hem de öğrencilere Güneş Enerji Santrali (GES) konusunda uygulamalı eğitim veriliyor.

        Okulun elektrik ihtiyacını güneş enerjisinden karşılamak isteyen okul idaresi, 2012'de "Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Kullanılması Programı" kapsamından yararlanmak amacıyla Doğu Anadolu Kalkınma Ajansına (DAKA) proje sundu.

        Projenin kabul edilmesiyle 2014'te okulun çatısına 145 bin lira devlet desteği sağlanarak 240 güneş paneli yerleştirildi.

        Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar arasında uygulanan ilk projeler arasında yer alan çalışmayla 10 yılda elektrik giderlerinden 700 bin lira tasarruf eden doğa dostu okul, aynı proje kapsamında okulda kurulan laboratuvarda öğrencilere GES konusunda uygulamalı eğitim imkanı sağladı.

        Okul müdürü Erhan Subaşı, AA muhabirine, 2012'de "Çatı GES Projesi"ni hazırlayarak DAKA'ya sunduklarını söyledi.

        Projenin kabul olmasıyla çatıya kurulan sistemle 2014 yılında elektrik üretimine başladıklarını anlatan Subaşı, şöyle konuştu:

        "İlimiz için kabul edilen tek proje oldu. Bu proje, Milli Eğitim Bakanlığına bağlı kurumlar arasında da Türkiye'de ilk yapılan Çatı GES Projesi özelliğine sahiptir. Projemizin bütçesi 145 bin liraydı. Bütçenin finansmanın yüzde 75'i DAKA, yüzde 25'i ise Muş İl Özel İdaresi tarafından karşılandı. Üretilen enerji okulumuzun iç ihtiyacında kullanıldığı için fatura tüketimlerinde düşüş oldu. Okulun tatilde olduğu dönemlerde üretilen ihtiyaç fazlası enerji Van Gölü Elektrik Dağıtım AŞ'ye satılıyor. Elde edilen gelir, GES'in yıllık periyodik bakımları ve onarımlarında kullanılıyor. GES, okulumuza yük olmadan kendini amorti etmiş ve ülke ekonomisine katkı sunmaktadır."

        Sistemin kurulu gücünün 60 kilovat olduğunu ve 240 panelden oluştuğunu belirten Subaşı, şöyle konuştu:

        "Bir panelimiz 2 metrekare alanı kapsıyor. Her bir invertör, 20 kilovat gücünde elektrik üretmektedir. 3 invertör bulunmaktadır. İnvertörler elektriği dönüştürüyor. Panellerin elektrik üretme potansiyeli, güneşe maruz kalma durumuna göre değişiklik gösteriyor. Yaz mevsiminde elektrik üretimi diğer aylara göre çok daha fazla. Bir invertörümüz 2014 yılından itibaren 165 bin 100 kilovatsaat elektrik üretmiştir. Üç invertör yaklaşık 700 bin lira okulumuzun elektrik giderine katkı sağlamıştır. GES projesi okulumuzda ve atölyelerimizde tükettiğimiz enerjinin yarısını karşılamaktadır."

        Subaşı, "Okulumuzda kurulan GES, temiz enerji kullanımının farkındalığı, yaygınlaştırılması ve özendirilmesi için iyi bir örnektir ayrıca okulumuz öğrencileri için doğal bir laboratuvar olma özelliğini de taşımaktadır." dedi.

        - "10 yıldır bu eğitim setleriyle öğrencilerimizi yetiştirmekteyiz"

        Elektrik Elektronik Teknolojisi Alan Şefi Asef Ziyanak ise GES Laboratuvarı'nın 2014'te Çatı GES Projesi kapsamında oluşturulduğunu belirtti.

        Laboratuvarda güneş enerjisinden nasıl elektrik üretildiğini ve nasıl kullanıldığını uygulamalı olarak öğrencilere anlattıklarını ifade eden Ziyanak, şöyle konuştu:

        "10 yıldır bu eğitim setleriyle öğrencilerimizi yetiştiriyoruz. Laboratuvarımız aynı zamanda güneş enerji santrali ile aynı olduğu için doğal bir laboratuvar modeli haline geldi. Yetiştirdiğimiz öğrenciler, öğretmenlerin gözetiminde arızaları gidermektedir. GES laboratuvarında 345 öğrencimize haftanın belirli günlerinde güneş enerjisinin elektrik enerjisine dönüştürülmesi konusunda eğitim veriyoruz."

        12. sınıf öğrencilerinden Yusuf Çelikhan da "Bu laboratuvarda uygulamalı eğitim alıyoruz. Çok iyi anlıyoruz. Diğer okullara göre çok şanslıyız. GES laboratuvarı bizim için çok değerli." ifadesini kullandı.

        Okulda uygulamalı eğitim imkanına kavuştuklarını dile getiren Hamza Erte ise "Güneş Enerjisi Santrallerinde çalıştığımızda sıkıntı yaşamayacağız. Hem uygulama hem de teorik eğitim aldığımız için öğrendiklerimiz kalıcı oluyor." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Muş haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Muş Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Tekirdağ'da binada patlama!
        Tekirdağ'da binada patlama!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İsrail'den Gazzelilere tahliye uyarısı!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        İki çocuk annesi ve öğretmendi! Boşanma aşamasında dehşet!
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Galatasaray - Sivasspor maçının hakem yorumları
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        Barıştırmak istemişti... Oğlunun yanında öldürdüler!
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        "Durdurulamaz bir imha timi"
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        İşlenmemiş altın ithalatında uygulanan kotaya ilişkin sorulara bakanlıktan yanıt
        Finallerin takımı!
        Finallerin takımı!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        3 çocuk babasıydı! Kahvede kanlı kavga!
        Ünlü şarkıcının acı günü
        Ünlü şarkıcının acı günü
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        'Poliçe süresini beklemeyin'
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Görselde gizli olan kedileri bulabilir misiniz?
        Düğün konvoyunda zarf kavgası: Araçla üzerinden geçti
        Düğün konvoyunda zarf kavgası: Araçla üzerinden geçti
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        Günün hangi saatinde duş alınmalı?
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        'Titanic'in kaptanı hayatını kaybetti
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        O anlar kamerada! Kavgayı ayıran polise kafa attı!
        Kahreden rapor! Nisan ayında kaç kadın öldürüldü?
        Kahreden rapor! Nisan ayında kaç kadın öldürüldü?
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        '800 bin adetlik pazara çok şükür deriz'
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kriptoya BSMV benzeri işlem vergisi
        Kabinede gündem öğretmen ataması
        Kabinede gündem öğretmen ataması

        Benzer Haberler

        Muş ta "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Muş ta "11. Yeşilay Bisiklet Turu" düzenlendi
        Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı
        Muş'ta aralarında husumet bulunan aileler barıştırıldı
        Muş'ta "6. Lale Festivali" düzenlendi
        Muş'ta "6. Lale Festivali" düzenlendi
        Muş Valisi Çakır'dan Uzgörürür ve Erentepe beldelerine ziyaret
        Muş Valisi Çakır'dan Uzgörürür ve Erentepe beldelerine ziyaret
        Muş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Muş'ta jandarma ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi
        Bulanık'ta "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans...
        Bulanık'ta "Tarihsel Perspektiften Gelecek Motivasyonuna" konulu konferans...